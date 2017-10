Sjinkie Knegt wint eerste wereldbekerzege op de 1.000 meter dankzij 'telescoopbeen'

Dit heb ik nog nooit gedaan in mijn carrière. Eén keer bijna, maar toen juichte ik te vroeg Sjinkie Knegt

Bij de Nederlandse schaatsers is dat anders. 'Wij trainen geregeld op de langebaan. Daar haal je zo veel voordeel uit. Je ziet dat bij geen enkele buitenlander het linkerbeen op het rechte stuk echt goed is. Als je naar Suzanne Schulting kijkt: die maakt daar veel snelheid mee en ik weet van mezelf dat ik dat ook goed kan.'



Het vermogen om twee of drie echte slagen te maken op het korte rechte eind is een groot wapen. Knegt houdt gemakkelijk snelheid en maakt zich met de afzet van zijn linkerbeen extra breed. Dat kwam hem in de finale van de 1.000 meter goed van pas. Hij ging er de eindsprint van de koppositie mee aan en boekte met gemak zijn vijfde wereldbekerzege. De vier andere ovewinningen behaalde hij op de 1.500 meter. 'Dit heb ik nog nooit gedaan in mijn carrière. Eén keer bijna, maar toen juichte ik te vroeg.' Dat gebeurde in 2012, ook in Dordrecht.