Sjinkie Knegt wil van bondscoach Niels Kerstholt af: ‘Ik doe nu mijn eigen schema. Dáár geloof ik wel in’

Shorttracker Sjinkie Knegt: ‘Ik doe nu mijn eigen schema. Dáár geloof ik wel in.’ Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Ik doe nu mijn eigen schema. Dáár geloof ik wel in, want ik geloof zeker in mezelf.’ Sjinkie Knegt (33) doet nooit aan diplomatieke uitspraken, een paar dagen voor de wereldbekerfinale shorttrack in Dordrecht evenmin. In een zaaltje van een Zwijndrechts hotel waar de nationale ploeg beschikbaar is voor persgesprekken, besluit hij met een grijns: ‘Suus (Suzanne Schulting, red.) heeft net hetzelfde gezegd, toch?’

De twee bekendste Nederlandse shorttrackers vertrouwen niet blindelings op het trainingsschema van de sinds dit seizoen aangestelde bondscoach Niels Kerstholt. Meervoudig olympisch kampioen Schulting is even daarvoor milder, zegt dat haar contact met Kerstholt goed is, maar stelt ook: ‘Dit jaar is zwaarder dan de voorgaande jaren. Ook zwaarder dan in het vorige na-olympische seizoen.’ Daarnaast zegt de vrouw die vorige maand vier EK-titels won: ‘Als ik op het WK mijn vorm van het EK heb, ga ik geen wereldkampioen worden.’

In mei vorig jaar maakte succescoach Jeroen Otter bekend een sabbatical van een jaar te nemen. Kerstholt, jeugdcoach en in het verleden ploeggenoot van Knegt, is zijn vervanger als bondscoach. Schulting: ‘Als atleet wil je alleen maar bezig zijn met eten, trainen en slapen en blind kunnen varen op het schema dat de coach maakt. Nu komt er een andere factor bij, terwijl het al stressvol is: dat je je druk maakt of het schema goed in elkaar zit. Daarom is het nu zwaarder.’

Volgens Knegt rijdt het team te weinig trainingsrondjes op het ijs. De Fries wil harder trainen, vooral op het ijs. Dat hij niet geselecteerd werd voor het EK kwam hem eigenlijk goed uit, vertelt hij nu. ‘Zelfs als ik wel geselecteerd zou worden, had ik me waarschijnlijk gewoon afgemeld. En gezegd: dit past echt niet in mijn schema.’

Lange revalidatietijd

Hij kwakkelt al een aantal jaar. Sinds het brandongeluk dat hem ernstig verwondde en een lange revalidatietijd kostte, staat hij minder vaak op het internationale podium dan voorheen. De jarenlange onbetwiste kopman van de ploeg werd dit jaar voorbij gereden door het 21-jarige talent Jens van ’t Wout. Dat hij op het EK ontbrak noemt hij logisch, Knegt kampte met rugklachten.

Eerder liet hij, 33 jaar oud inmiddels, weten door te willen gaan tot en met de Olympische Spelen van Milaan, maar zijn laatste internationale succes was even geleden, tot hij vorig weekeinde bij de wereldbekerwedstrijd in Dresden onverwachts zilver won. ‘Tuurlijk komt er een moment dat het niet meer gaat, maar als ik nog zo dicht bij een overwinning kan zijn, moet ik me daar nog helemaal niet druk om maken.’ Voor Knegt was zijn zilver tevens het bewijs dat het huidige schema van de nationale selectie niet klopt.

‘Die medaille had ik zeker nodig, voor mijn eigen moraal, maar ook om te laten zien dat de manier hoe het nu gaat niet goed is. Het hele seizoen liep stroef, door het schema. Met die winst laat ik zien dat mijn eigen aanpak wel werkt. Ik doe vier weken mijn eigen ding en het gaat weer goed.’ Door zijn inmiddels herstelde rugblessure en het ontbreken in de EK-selectie was Knegt aangewezen op zichzelf. Hij ging op eigen gelegenheid een week fietsen op Tenerife en sloot daarna aan bij de opleidingsploeg van de bond, waar hij veel rondjes schaatste.

Missen coach Otter

Nu meldt hij zich op het ijs op de vaste trainingstijden en doet daaromheen trainingen naar eigen inzicht. ‘Als je het een paar keer probeert, maar er niet naar je geluisterd wordt is het ook gewoon klaar, hè. Dan zoek ik het zelf wel uit. Ik ben aanwezig bij trainingen, ik zal toch moeten schaatsen, en ga weer naar huis.’ ‘Maar’, zegt hij over zijn huidige begeleidingsstaf: ‘Als dit seizoen voorbij is, hoop ik dat we ook snel van dit zooitje ongeregeld af zijn.’ Schulting en Knegt maken er geen geheim van Otter als coach te missen. In welke functie hij na zijn sabbatical terugkeert is ongewis.

Kerstholt hield vanaf zijn aantreden al rekening met kritiek en twijfel. ‘Ik heb aan het begin gezegd: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit zijn sporters die acht tot twaalf jaar op een bepaalde manier hebben getraind. Ik weet dat vertrouwen tijd nodig heeft, dat moet groeien’, zo stelt de coach bij het horen van de kritiek van Knegt. ‘Ik heb een heel team om rekening mee te houden. Er zijn een paar sporters die misschien meer volume aankunnen, maar anderen minder. Ik ben dit eerste jaar bewust ietsje voorzichtiger begonnen, want als ik nu te hard ga trainen kunnen de consequenties in negatieve zin veel groter zijn.’ De Nederlandse selectie bestaat uit achttien shorttrackers, waarvan er slechts drie soms kritiek geven, zo zegt Kerstholt desgevraagd.

‘En’, benadrukt Schulting ook: ‘Er is geen haat en nijd tussen Niels en mij, zeker niet. Integendeel. Ik denk dat hij mij beter heeft gemaakt op een aantal technische vlakken. Ik heb een fantastisch seizoen. Maar uiteindelijk wil je niet de schaatser zijn die zich ondertussen druk maakt om het programma.’Missch