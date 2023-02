Sjinkie Knegt op zijn retour? Welnee, voor zijn gevoel is hij juist op de weg terug

Sjinkie Knegt (met baard) tijdens de halve finale van de 1.500 meter. Hij zal zich niet plaatsen voor de finale in Dordrecht. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zie mij als een soort Sven Kramer, zegt Sjinkie Knegt. Jarenlang onbetwist heerser in zijn vak. En toen het minder werd met de prestaties, de lichamelijke mogelijkheden, kwam daar het talent van de echte kampioen: ‘Misschien lukte het niet meer constant, maar hij kon heel goed pieken op het juiste moment’, zegt Nederlands shorttrackboegbeeld. ‘Ik denk dat ik dat ook kan.’

En toch, Knegts laatste grote individuele succes is al vijf jaar geleden. In 2018 bemachtigde hij olympisch zilver op de 1.500 meter, een aantal weken later kwam daar brons op de 1.000 meter op de WK bij. Zondagmiddag in Dordrecht haalt de 33-jarige Fries zijn schouders eventjes op. Hij is geen man van statistieken, hij is een man van gevoel. En zijn gevoel zegt dat hij geen kampioen op zijn retour is; hij is wel op weg terug naar de top.

Een week geleden was hij goed voor wereldbekerzilver op de 1.500 meter in Dresden. In Dordrecht, waar hij voor thuispubliek naar eigen zeggen extra gretig was, mistte hij de finale op de 1.500 en de 1.000 meter nipt. ‘Ik was wel gewoon goed bezig, maar dit is natuurlijk ook een heel ander spel dan langebaan. Als je daar fit bent en hard rijdt, win je. Hier heb je met zoveel factoren te maken. De uitslag is niet altijd representatief.’

Dat Nederland, met Knegt binnen de gelederen, het op de aflossing een dag eerder duidelijk moest afleggen in de halve finale, wijt Knegt aan het trainingsschema van dit seizoen. Hij mist inhoud, liet hij vorige week al weten in een even openhartig als saillant persgesprek. Het kwam hem uiteindelijk zelfs op een openlijke berisping van de bond te staan. De sinds dit seizoen aangestelde bondscoach Niels Kerstholt laat zijn rijders minder rondjes rijden dan zijn voorganger Jeroen Otter.

Geen diplomaat

Knegt was nooit diplomatiek en zal dat ook nooit worden, zelfs in de laatste jaren van zijn carrière niet. In Dordrecht grijnst het shorttrackboegbeeld als het gesprek aankomt op het maken van zijn excuses. ‘Dat is wel een beetje tegen mijn principes in, maar ik heb het wel gewoon gedaan. Ik snapte dat het even moest gebeuren. Ik zeg soms dingen waarvan ik achteraf denk: ik had twee keer na moeten denken. Niet gedaan. Maar het is ook wel een beetje de aard van het beestje.’

Er is geen Nederlandse shorttracker bij de mannen met meer succes dan hij en eveneens geen shorttracker met meer opzienbarende verhalen. Een kleine greep: hij blesseerde zijn been na een onhandig ongeluk met een vorkheftruck tijdens het klussen in zijn garage. Hij gebruikte ooit een karatetrap tegen een deur uit onvrede door een scheidsrechterlijke beslissing en hij raakte ernstig gewond door een brandongeluk bij het aansteken van een kachel thuis. In zijn woorden: ‘Alleen maar blessures met hele domme dingen.’

In aanloop naar het wereldbekerweekeinde in Dordrecht kwam daar een uitspatting bij toen hij aangaf te hopen dat het ‘zooitje ongeregeld’ doelend op zijn huidige trainers, het volgende seizoen niet meer actief zou zijn.

Het zijn geen oprispingen uit jaloezie of uit machteloosheid nu de jaren tellen. Tegenwoordig wordt hij regelmatig voorbijgestreefd door talent Jens van ’t Wout, in Dordrecht goed voor brons op de 1.500 meter. ‘Maar dat vind ik helemaal niet erg. Patrick Roest ging op een gegeven moment ook harder dan Kramer, toch? Het zou toch heel gek zijn als ik zestien jaar lang de beste van Nederland ben, en dat nu ik 33 jaar ben, een jongen van 21 niet beter kan zijn?’

Diskwalificatie

Van ’t Wout prijst ondertussen juist de leeftijd van Knegt. ‘Je hebt bijna niemand in de shorttrackwereld met meer ervaring. Dus hij is zeker belangrijk om erbij te hebben, we hebben superveel aan hem.’ Tegelijkertijd zorgde juist Knegt afgelopen weekeinde voor onrust, al stelt Van ’t Wout daar geen last van te hebben gehad. ‘Sjinkie is hoe hij altijd is geweest. Als hij iets denkt, zegt hij het.’

Ooit twijfelde hij aan zijn kunnen, een jaar na zijn laatste grote successen in 2018, toen hij langdurig moest revalideren met brandwonden. ‘Ik kwam terug van nul. Toen wist ik niet of het me zou lukken, maar nu ik dagelijks op het ijs sta en competities zoals deze hier kan rijden, twijfel ik nooit meer. Ik denk dat als ik op een goede manier begeleid word, ik zeker nog terug kan komen op het niveau dat ik ooit had en mee kan doen om de medailles.’

En heel soms probeert hij op zijn oude shorttrackdag te leren. Na jarenlang van veel diskwalificaties, begon hij dit seizoen met een nieuw doel: geen diskwalificaties meer. ‘Dat onderschatten mensen misschien ook een beetje, dat je eerder op de rem trapt. Scheidsrechters kennen mij, dat krijg je als je zestien jaar meedoet. Dan krijg je ook een vinkje achter je naam te staan.’ Grijnzend: ‘Ik probeer een beetje mijn naam te zuiveren, in dat opzicht.’