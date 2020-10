Sjinkie Knegt in quarantaine na positieve test Visser, ploeg mist Invitation Cup

Sjinkie Knegt op de Wereldbeker, eerder dit jaar. Beeld BSR Agency

Sinds dinsdag zit Visser in thuisisolatie, een lot dat ook een aantal van zijn ploeggenoten treft omdat ze met hem in contact waren geweest: oud-wereldkampioen Sjinkie Knegt, regerend nationaal kampioen Sven Roes, Bram Steenaart en Xandra Velzeboer. Het vijftal zal vanzelfsprekend niet deelnemen aan de Invitation Cup van komend weekend.

De 25-jarige Visser had vanwege een blessure een aantal weken niet met de selectie van bondscoach Jeroen Otter meegetraind, maar was maandag weer in Thialf teruggekeerd voor krachttraining. De dag erop werd hij getest nadat hij verkoudheidsklachten had gemeld. Woensdag bleek hij besmet.

Eerder op woensdag had Knegt in een online persgesprek nog zijn ongenoegen geuit over het doorgaan van die internationale wedstrijd in Heerenveen, waar ook schaatsers uit België, Polen, Frankrijk en Israël aan meedoen.

‘Ik vind het niet verantwoord dat we nu met zijn allen een wedstrijd gaan rijden en dat we mensen van buiten naar Nederland halen. Zo maken we de kans op besmetting groter’, had hij gezegd. ‘Volgens de GGD is shorttrack geen contactsport, maar ze zouden ze toch eens bij een wedstrijd moeten komen kijken.’ Ondanks zijn bedenkingen was hij toen nog wel van plan om deel te nemen.

Knoop doorhakken

De twaalf overige leden van de nationale shorttrackploeg staan nog gewoon op de startlijst van de Invitation Cup. Zij hebben woensdag allemaal een coronatest ondergaan waarvan de uitslag donderdag bekend zal worden. Dan zal de KNSB definitief de knoop doorhakken of de wedstrijd doorgang zal vinden.

‘Wij hechten veel belang aan de organisatie van dit toernooi, vooral uit sporttechnisch oogpunt’, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond, in een persbericht. ‘Maar alles wat we doen moet veilig en coronaproof gebeuren, daarbij hanteren we de grootst mogelijke zorgvuldigheid.’

Ondertussen zullen de meeste rijders vurig hopen dat de wedstrijd door zal gaan. Nadat de internationale schaatsunie (ISU) de wereldbekerwedstrijden schrapte is de kalender zo goed als leeg. De Invitation Cup zou, als het tegenzit, de enige wedstrijd van het seizoen kunnen zijn, erkende Otter eerder op woensdag. Dat weten zijn pupillen ook en dan is elke wedstrijd mooi meegenomen. ‘Racen, dat is wat we willen.’

Dat geldt ook voor Suzanne Schulting, die heen en weer wordt geslingerd tussen het verlangen naar competitie en de twijfel over een shorttrackrace in coronatijd. ‘Ik vind het zo lastig. Ik vraag me ook af wat het nut is van deze wedstrijd, maar ik wil ook gewoon heel graag racen.’