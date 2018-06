Sjarapova-Williams: het titanenduel dat uitbleef

Het moest de partij van het toernooi worden, met de supersterren van het vrouwentennis. Maar het kwam op Roland Garros niet tot een beladen confrontatie tussen Serena Williams en Maria Sjarapova. Williams meldde zich maandag af met een gekwetste borstspier en arm, waardoor ze niet kan serveren. Op deze manier had Sjarapova niet de kwartfinales willen bereiken, de 31-jarige Russin wenste op de tennisbaan af te rekenen met een jarenlange obsessie.

De grootste rivaliteit in de WTA Tour bestaat vooral uit een botsing van karakters. Serena Williams heeft sinds haar nederlagen in 2004 in de finales op Wimbledon en de WTA Finals geen mededogen gekend met Sjarapova, die ze maar liefst 18 keer op rij versloeg. Met 23 grandslamtitels is Serena Williams de ware koningin van het vrouwentennis, alleen als ‘merk’ is vijfvoudig grandslamwinnaar Sjarapova veel groter.

Foto AFP

Ze geldt al ruim een decennium als de best verdienende sportvrouw ter wereld, zelfs de dopingschorsing van anderhalf jaar heeft haar nauwelijks sponsors gekost. In haar autobiografie Unstoppable beschrijft Sjarapova niet alleen de donkerste periode in haar leven, maar vooral haar even eenzame als kansloze gevecht met Serena Williams. Al in de epiloog van haar boek raakt ze de kern. ‘Serena heeft de top en de grens van mijn carrière bepaald, indirect zijn onze levens verstrengeld.’

Sjarapova vertelt hoe ze na haar emigratie naar Amerika, waar ze trainde op de beroemde tennisacademie van Nick Bollettieri, als kind de zusjes Williams zag trainen. ‘Ik besefte meteen tegen wie ik de rest van mijn leven moest opboksen.’

Volgens Sjarapova heeft ze de prijs moeten betalen voor haar glorieuze Wimbledonzege in 2004, toen ze als meisje van 17 de reeds gelouterde Serena Williams verraste. ‘Het magere grietje tegen de vrouw met de dikke armen en benen’, zo omschreef Sjarapova – weinig flatteus – de prestigestrijd op Wimbledon. Bovendien had ze Serena zien huilen in de kleedkamer, die tranen moesten worden gewroken.

Serena Williams sloeg zaterdag op Roland Garros hard terug en constateerde dat vele passages in het boek van Sjarapova berustten ‘op van horen zeggen’. Ze had de biografie gelezen, aldus Williams. En zich verbaasd dat ze zo’n prominente rol speelde in het boek, zeker ‘omdat de meeste anekdotes over mij niet kloppen’. Mocht ze huilen na een nederlaag in de finale van het grootste tennistoernooi ter wereld? ‘Ik toonde slechts mijn liefde en passie voor de sport.’

Fijntjes zei Serena Williams dat vrouwen elkaar juist moesten steunen. ‘En tot het dopingincident deed Maria dat ook. Ik heb niets tegen haar. Ze durfde ook zelf naar buiten te komen met die positieve test. Ik vind het wel jammer dat ze een boek heeft geschreven, waarin onwaarheden staan.’

Foto AFP

In Unstoppable formuleert Sjarapova de droom, die tevens een kwelling werd. ‘Misschien vind ik ooit een manier om Serena te verslaan. En eindig ik mijn carrière, zoals ik hem begon: met een bokaal in mijn handen, terwijl Serena naast me staat en het publiek voor mij juicht.’ En met zelfspot: ‘Mensen plannen, God lacht.’

Na haar 19e nederlaag tegen Serena Williams bij de Australian Open in 2016 ontving Sjarapova het bericht dat ze op meldonium was betrapt. Williams wist destijds al dat ze acht weken zwanger was. Stade Philippe Chatrier moest maandag het decor worden van een episch gevecht, waarin beide rivalen een moeizame comeback wilden bekronen.

Sjarapova keerde in april 2017 terug als de besmeurde atlete, de ongenode gast die geen wildcard kreeg voor Roland Garros. Hoewel sporttribunaal CAS Sjarapova had vrijgepleit van `bewust dopinggebruik’ sprak Bernard Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisfederatie, vorig jaar van `een ongepast signaal’.

Andere toernooien legden wel de rode loper uit voor Sjarapova. Maar na een jaar ploeteren en de breuk met de Nederlandse coach Sven Groeneveld staat ze pas in de topdertig. Serena Williams beviel in september 2017 van haar dochter Alexis Olympia. In februari bleek ze in het dubbelspel met zus Venus in de Fed Cup tegen Nederland nog lang niet fit. In Indian Wells en Miami vloog Serena er snel uit, waarna ze twee maanden in het krachthonk verbleef.

Foto AFP

Op Roland Garros worstelde Serena Williams zich naar de achtste finales, in haar opvallende catsuit toonde ze zich wederom de soldaat die altijd dieper kan gaan dan haar tegenstanders. Toch pleegde Serena Williams ook roofbouw op zichzelf in het dubbelspel.

‘Ik had die partijen nodig om mijn ritme te vinden’, aldus Williams, maandag in een overvolle perszaal op Roland Garros. ‘Maar ik kon niet serveren, deze blessure ontbrak nog in mijn medische bulletin.’ Alles wijst op een geforceerde inhaalrace om haar aura te hervinden, maar een diva als Serena Williams schrijf je nooit af.

Sjarapova leek in haar partij tegen Karolina Pliskova eindelijk op de hardhitter, die Roland Garros in 2012 en ’14 won. De grote afrekening moest maandag volgen in een vroegtijdige finale, maar het voelde alsof Messi en Ronaldo zich terugtrokken voor het duel tussen Barcelona en Real Madrid.