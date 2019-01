Sjarapova vecht voor waardig afscheid na dopingschandaal: ‘Tennis is mijn wond en medicijn tegelijk’

Maria Sjarapova sloeg zich in Melbourne verrassend langs titelverdedigster Caroline Wozniacki. Beeld BELGA

Maria Sjarapova had kunnen stoppen met tennis, als ze dat had gewild. ‘Ik had de rest van mijn leven vakantie kunnen nemen’, valt te lezen in haar autobiografie Unstoppable, My life so far over de vijftien maanden dopingschorsing die de voormalige nummer één van de wereld in 2016 kreeg voor het gebruik van het verboden middel meldonium. Maar de Russin wilde terugkeren op het hoogste niveau. Ze wilde vechten voor een waardig afscheid. Met gevoel voor drama: ‘Tennis is mijn wond en medicijn tegelijk.’

In de derde ronde van de Australian Open bewees Sjarapova dat ze tot verrassingen in staat is door de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki te verslaan in drie sets: 6-4, 4-6, 6-3. Sjarapova oogde fit, nam veel risico in haar slagen en bleef de hele wedstrijd goed serveren. Wozniacki werd steeds vaker van hoek naar hoek gestuurd als de Russin de tijd kreeg om uit te halen met haar forehand.

Sjarapova zei dat ze had uitgekeken naar de wedstrijd tegen Wozniacki, de nummer drie van de wereldranglijst. Vier jaar geleden stonden de twee voor het laatst tegenover elkaar. Sjarapova had de ontmoetingen gemist; het tennissen op het scherp van de snede, met alles-of-niets-rally’s, strijdend voor elk punt. ‘Of ik dan in twee sets word verslagen, dat maakt niet uit. Zo vaak krijg ik niet meer de kans om dit soort wedstrijden te spelen’, zei Sjarapova na de wedstrijd.

Rentree

Sjarapova is 31 jaar en bezig aan een tweede tennisleven. Ze maakte in april 2017 haar rentree na haar dopingschorsing vanwege het gebruik van meldonium, een verboden hartmedicijn. Ze speelde vorig jaar op alle grandslamtoernooien, met een plek in de kwartfinales van Roland Garros als beste prestatie. Ze klom op tot de 29ste plek van de wereldranglijst. Voor haar schorsing stond ze tien jaar lang vrijwel onafgebroken tussen de beste tien speelsters van de wereld.

In het eerste deel van haar carrière won ze vijf grandslamtoernooien. Op Wimbledon zegevierde ze al als 17-jarige. Op Roland Garros won ze vijf jaar geleden de vijfde titel als 26-jarige. Ze stond in totaal 21 weken op de eerste plek van de wereldranglijst, in juni 2012 voor het laatst.

Maar hoe goed is ze nog? De Nederlandse trainer Sven Groeneveld was onder andere tijdens haar dopingschorsing coach van Sjarapova. Hij volgt haar prestaties op de voet. ‘Geweldig van Maria dat ze van de titelverdediger heeft gewonnen. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd. Maar of ze aan een tweede jeugd gaat beginnen? Ik denk dat we nog even moeten wachten om daarvan te kunnen spreken.’

Langzaam herovert Sjarapova haar plek in de tenniswereld. De Russin heeft altijd gezegd dat ze zich niet bewust was van het feit dat meldonium, waarop ze werd betrapt tijdens de Australian Open van 2016, per 1 januari van dat jaar op de dopinglijst terecht was gekomen. Het is nog onduidelijk in welke mate het medicijn sportprestaties beïnvloedt.

Sjarapova in actie. Beeld AFP

Sinds de strafbaarstelling van meldonium werden meer dan 200 sporters betrapt op het middel, dat vooral in Rusland en Oost-Europa populair was onder topsporters. Sjarapova gebruikte het al sinds 2006. Ze gaf toe dat ze de mails van de internationale tennisfederatie ITF, waarin werd gewaarschuwd voor de strafbaarstelling, had genegeerd. Ook was ze niet nagegaan of haar manager op de hoogte was van de nieuwe voorschriften.

Aanvankelijk werd Sjarapova na haar bekentenis weggezet als ‘bedrieger’, zoals de Canadese tennisster Eugenie Bouchard haar noemde. ‘En voor bedriegers hoort geen plaats te zijn in de sport.’ Het contract met kledingfabrikant Nike, een van haar belangrijkste sponsoren, werd bevroren. Voordat Sjarapova werd geschorst, was ze met een geschat jaarinkomen van zo’n 20 tot 25 miljoen euro een van de bestverdienende sportvrouwen ter wereld.

Tijdens haar schorsing werd de straf teruggebracht van 24 naar 15 maanden door het sporttribunaal CAS. Een verzoek om vrijspraak werd afgewezen, maar ze werd vrijgepleit van ‘bewust dopinggebruik’. Met die uitspraak groeide ook de goodwill.

Staande ovatie

De staande ovatie op de tribune van de Rod Laver Arena na het matchpoint tegen Wozniacki was veelzeggend. Dat zal in haar volgende partij anders zijn. In de vierde ronde speelt ze tegen Ashleigh Barty, de nummer één van Australië die in vorm is en Kiki Bertens versloeg in het voorbereidingstoernooi van Sydney.

In Melbourne kan Sjarapova haar eeuwige rivale Serena Williams pas in de finale tegenkomen. De twee stonden 21 keer tegenover elkaar, de laatste 18 keer won Williams. Over die rivaliteit schreef ze in Unstoppable: ‘Serena heeft de top en de grens van mijn carrière bepaald, indirect zijn onze levens verstrengeld.’

In diezelfde autobiografie formuleerde ze ook haar droom. ‘Misschien vind ik nog een manier om Serena te verslaan. En eindig ik mijn carrière, zoals ik deze ooit begon: met een bokaal in mijn handen, terwijl Serena naast me staat en het publiek voor mij juicht.’