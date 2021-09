Sittard vergaapt zich aan de Europese top

Sébastien Haller probeert met een hoogstandje te scoren, maar dit keer blijft de Ajax-spits verstoken van goals Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Pompompom. Hé, daar loopt Ajax, in het stadion van Fortuna. Lekker voetballen in Sittard op de vroege avond, onder een aanvankelijk rood-wit gekleurde avondlucht. In de ochtend is Ajax met de bus vanuit Amsterdam vertrokken over de A2, om een paar uurtjes stuk te slaan in een hotelletje bij Heerlen. Twee eigen koks mee voor de sportmaaltijd, tijd genoeg voor een hazenslaapje.

Buiten, bij het stadion, staan de mensen uit Limburg bewonderend te kijken als de bus arriveert. Daar is Ajax, het grote Ajax, die club uit de Champions League, bekend van stijlvol voetbal. ‘Op de tv vind ik het wel mooi, maar nu even niet’, zegt verdediger Roel Janssen na afloop, na de 0-5.

In topvorm

Het was soms best lastig voor Ajax in Sittard, de laatste seizoenen, maar dinsdag bepaald niet. Ajax beleeft de zogenoemde flow en is in topvorm. Zo gemakkelijk als de bal van de een naar de ander gaat, de laatste weken, pompompom, dat moet heerlijk zijn voor een voetballer. Ajax zal best nog eens verliezen, maar de verschillen met de tegenstanders in de eredivisie zijn heel groot momenteel. Drie keer gewonnen met 5-0, een keer met 9-0, eenmaal met 2-0, een keer 1-1; 27 goals, eentje tegen. ‘We hebben het zo goed mogelijk gedaan, maar dat was lang niet goed genoeg’, oordeelt trainer Sjors Ultee van Fortuna. ‘Als Ajax in de Champions League al met 5-1 wint van Sporting, kan het in de competitie best 5-0 worden. Ajax is momenteel top van Europa.’

Dat is ook te danken aan de kwalitatieve breedte van de selectie. Al die keuze voor trainer Erik ten Hag, met net als zaterdag tegen Cambuur ook invallers die scoren, deze keer Kudus en Tagliafico. Ten Hag is toch anders dan collega Schmidt van PSV. Ten Hag gaat uit van een min of meer vaste ploeg en wisselt pas als de stand daartoe aanleiding geeft. ‘De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste wedstrijd’, stelt hij. Zo valt Mohammed Kudus na rust in voor Steven Berghuis, die de afgelopen weken invulling gaf aan de nummer 10-positie en zich uitstekend kweet van die taak. Ook een andere Mohamed, aankoop Daramy, krijgt weer speeltijd, als invaller voor topschutter Haller, die voor de gelegenheid eens geen doelpunt maakt. Daramy is een razendsnelle dribbelaar tegen wie Fortuna helemaal niets kan uitrichten.

Gemakzuchtig

Het voetbal van Fortuna oogt knullig door de overmacht van Ajax, dat alleen wat gemakzuchtig is in de afronding. Het lijkt soms op zo’n potje in de voorbereiding, als een profclub diep in de provincie een wedstrijd voetbalt tegen amateurs, louter om ritme op te doen, om het publiek een demonstratie te geven van topvoetbal. Het verschil is dat de ploeg die op amateurs lijkt, Fortuna dus, gewoon in de eredivisie voetbalt en een stadion heeft.

Fortuna verloor in het begin van het seizoen zijn spits Polter aan VfL Bochum. Sambou is zijn vervanger. Die rent, duwt en valt, maar voetballen lijkt niet zijn specialiteit. Topschutter Flemming is geblesseerd, net als rechtsbuiten Semedo, en na vijf minuten valt rechtsachter Tirpan ook uit. Middenvelder Duarte krijgt de opdracht verdediger te zijn. Breedte in de selectie was al het probleem voor Fortuna, dat met minder geld toe moet dan vorig seizoen.

Bij Ajax kunnen ze wel twee basisploegen opstellen. Timber is ziek, zo blijkt in de warming-up. Perr Schuurs vervangt hem, de verdediger uit Nieuwstadt, dat op vijf kilometer van het stadion ligt. Zo is toch minimaal één Limburger blij. Schuurs: ‘Het was heel speciaal.’ Berghuis maakt 0-1, als de bal wat gelukkig voor zijn voet komt. De 0-2 is van Mazraoui, met een mooi schot. De 0-3 van aanvoerder Tadic, uit de draai, na fijn werk van Gravenberch en Blind.

Fortuna heeft geluk dat Ajax na rust min of meer ophoudt met de demonstratie. De sfeer is er een van berusting. Vrijwel geen toeschouwer gooit met bier. Limburgers weten wel beter. Eigenlijk is de 0-5 net aanvaardbaar, voor beide ploegen. Fortuna is niet volledig afgegaan. De aanhangers zingen hun clublied over Fortuna dat niet te verslaan is. Voor Ajax is het de beste uitslag in een uitwedstrijd, na de 1-1 bij FC Twente en de 0-2 bij PEC Zwolle. In de tweede helft resteert tijd voor wat rekenwerk. Als Ajax in dit tempo blijft scoren, eindigt het de competitie met 153 doelpunten. Pompompom.