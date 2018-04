Sir Mo Farah kan het ook 42 kilometer lang: een Brits record in Londen

Negen uit tien Negen overwinningen heeft de Keniaan Eliud Kipchoge behaald in de 10 marathons die hij heeft gelopen sinds zijn debuut in 2013. Eenmaal werd hij tweede.

Door de 'Momania' was het drukker bij de start op de hoogvlakte van Greenwich en Blackheath dan voorgaande jaren. Nadat God Save the Queen had geklonken en Hare Majesteit bij Windsor Castle op de rode startknop had gedrukt, begon het avontuur voor de immens populaire atleet die ze een half jaar terug tot ridder had geslagen. 'MO GO MO' stond op een spandoek over het balkon van de eerste villa dat de 24 eliterenners en hun gangmakers passeerden. 'Come on Mo', klonk het uit duizend kelen.



Vanwege de hitte, het was de heetste Londense marathon ooit, was er geen wereldrecord voorspeld, maar in het eerste uur lagen de lopers voor op de 2.02.57 die Dennis Kimetto vier jaar geleden op het snelle parcours in Berlijn had gelopen. Londen is lastiger: een flink stuk heuvel af in de eerste kilometers, bruggen en tunnels onderweg en vals plat tegen het einde. Het doel van Farah was het Britse record, misschien het Europees record en een podiumplek. Hij moest zijn rivalen al snel laten gaan, maar wist snel terug te komen. Te snel bleek later.



Anders dan zijn collega's keek Farah soms om zich heen, genietend van de aandacht in 's werelds mooiste marathon, een toeristische route van 42 kilometer langs de Cutty Sark, de Tower en Big Ben. Was het de spanning of onwennigheid dat Farah halverwege de race vergat zijn flesje sportdrank mee te pakken? Juist op een dag waarop de wegen van de Britse hoofdstad veranderden in rivieren van zweet. In de kopgroep stak hij evenwel Tower Bridge over.