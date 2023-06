Sinds Tasa Jiya moeder is, ligt ze pas echt op snelheid

Een goede wissel is goud waard. Tasa Jiya krijgt het stokje van Marije van Hunenstijn tijdens een training van de Nederlandse estafetteploeg op het trainingscentrum op Papendal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tasa Jiya had nooit een duidelijk beeld van haar sportloopbaan. Ze was de atletiek ingerold en bleek toevallig een talent. Diepe liefde voor de atletiek voelde ze niet altijd. Maar toen ze op haar 20ste ongepland zwanger werd, merkte ze dat ze die passie voor de sprint wel degelijk bezat. Vijf jaar later is ze moeder van een kleuter en sneller dan ooit.

Zondag debuteert ze tussen de wereldtop op de 200 meter bij de Diamond League in Stockholm. ‘Toen ik de startlijst van Stockholm zag, voelde ik een combinatie van excitement en angst’, vertelt de 25-jarige Jiya. Met vrouwen als oud-wereldkampioen Dina Asher-Smith en Marie-Josée Ta Lou, zilver op het WK van 2017, treft ze niet de minsten. ‘Dat zijn mensen naar wie ik altijd op tv heb gekeken.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

In de jeugd gold Jiya als een groot sprinttalent. Ze verzamelde negen nationale jeugdtitels en haalde in 2013 goud op de 200 meter bij het Europees Jeugd Olympisch Festival. Nog geen 20 jaar oud werd ze geselecteerd voor de olympische 4x100-meterestafetteploeg voor Rio. Ze was reserve en kwam niet in actie. Na die Zomerspelen stopte ze met atletiek. ‘Ik had het idee dat ik werd geleefd. Ik had weinig controle over wat ik deed.’

Zwangerschap

Ze is een ‘denker en dromer’, iemand die zichzelf graag intellectueel uitdaagt. Ze is ook behept met een overdosis energie. Terwijl ze volop voor haar sprint trainde, volgde ze een voltijd rechtenstudie in Amsterdam. Ze deed er nog een tweede studie, filosofie, bovenop. ‘Ik heb altijd veel tegelijk gedaan.’

Dat talent om met tijd te jongleren kwam van pas toen ze, niet lang na de Spelen van Rio, zwanger bleek. Gepland was de zwangerschap niet, wel gewenst. ‘Het leek me mooi om moeder te worden. Ik was er niet gefrustreerd over dat het was gebeurd. Vrij snel nadat we besloten hadden de zwangerschap door te zetten had ik een beeld van hoe ik mijn toekomst in de atletiek zag.’

Lang niet iedereen geloofde nog in haar atletiekcarrière. ‘Veel mensen zeiden: nu is het klaar. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde ook nog andere dingen in het leven dan moeder zijn.’

Juist door de zwangerschap zag ze dat scherper dan tevoren: ze was nog niet klaar met sprinten. ‘Ik denk niet mijn omgeving me ziet als een planner’, zegt ze met een lach. Maar de laatste jaren is dat toch wat ze heeft gedaan. Een kind dwingt tot regelmaat en keuzes. Ze stippelde een route uit langs gezin, studie en sport, in die volgorde.

Dochter Amáru werd in 2018 tien weken te vroeg geboren. In haar eerste levensjaar wilde Jiya geen concessies doen in de zorg voor haar dochtertje, al bleef ze trainen. ‘Na haar eerste verjaardag was duidelijk dat het heel goed met Amáru ging. Ik rondde mijn studie af en sport kwam steeds meer op de voorgrond.’

Sprintselectie op Papendal

Toen haar dochter 4 werd en naar de basisschool ging, kon Jiya nog meer voorrang aan haar trainingen geven. Eind vorig jaar werd ze opgenomen in de sprintselectie op Papendal. ‘Ik trainde er in 2016 al eens parttime. Nu bleek dat grote Papendal toch een stuk minder indrukwekkend.’

Sportief heeft de overstap naar de bossen bij Arnhem een duidelijk effect. Dit seizoen verbeterde Jiya haar persoonlijk record op de 60 meter indoor (7,32), de 100 meter (11,33) en de 200 meter (22,84). Het heeft haar niet verrast. Dit was het plan. ‘Het is een bevestiging van het beeld dat ik had toen ik zwanger was.’

Na vijf jaar onder de radar telt Jiya binnen een paar maanden weer mee, zeker op de 200 meter, haar specialiteit. Met de 22,84 die ze bij de FBK Games liep, heeft ze zelfs zicht op het WK in Boedapest. Om helemaal zeker te zijn, mikt ze op de limiet van 22,60. ‘Mijn doel is om op het WK de halve finale te halen met een reële kans op de finale. Op de estafette willen we ook voor de finale gaan. Dat geldt ook volgend jaar in Parijs. Ik wil tegen een olympische finale aanschuren.’

Diamond League

Dat ze dit jaar bij de drie 200 meters die ze liep telkens onder de 23 seconden dook, werd opgemerkt. Het leverde een uitnodiging voor de prestigieuze Diamond League op. Een eer die alleen internationale toppers ten deel valt. ‘Ik kwam door die stabiele races op wachtlijstjes terecht en mijn coach en manager hebben nog aan wat touwtjes getrokken. Nu is het een gelukje, maar als ik stabieler presteer, hoop ik op een vast plekje in de Diamond League.’

Jiya formuleert haar zinnen zorgvuldig. Dat is niet uit terughoudendheid, integendeel. Ze spreekt open over haar zwangerschap, het moeder zijn en de moeilijkheden die daar bij kwamen en komen kijken. Sterker, ze vindt het belangrijk dat ze gehoord wordt.

Toen bekend werd dat de Amerikaanse sprinter Tori Bowie dit voorjaar door zwangerschapsvergiftiging was overleden, agendeerde Jiya de hogere moedersterftecijfers onder zwarte vrouwen. ‘Ik heb het podium om me over dat soort dingen uit te spreken.’

Met eenzelfde openheid bespreekt ze de depressies die haar soms overvallen. Het is niets om je voor te schamen, het kan iedereen overkomen. ‘Mensen hebben vaak een rooskleurig beeld van topsporters en dat mag wel bijgesteld worden.’

Ze merkt dat ze met het delen van haar verhaal anderen tot steun is. En dus zal ze blijven zeggen dat topsporters geen bovennatuurlijke wezens zijn, bij wie alles vanzelf gaat. Het leven is voor iedereen werk in uitvoering. Bij Jiya net als bij ieder ander, maar een beletsel om de toekomst met overtuiging tegemoet te treden is dat niet. ‘Je hoeft niet van alles afgerond te hebben om te beginnen met leven.’