Simpele avond voor Ajax in Venlo: 1-4

Zoals het zaterdag ging bij VVV – Ajax (1-4), zo zullen veel wedstrijden van Ajax dit seizoen verlopen, zeker uit. De bescheiden thuisclub, VVV uit Venlo in dit geval, wacht, verdedigt en hoopt op een historische avond. Het veel sterkere Ajax is gebaat bij een clichématige avond, speelt de bal soms eindeloos rond, zoekend naar een kans, naar het doelpunt dat vrijwel zeker zal vallen.

Soms, ja heel soms, verloopt zo’n wedstrijd spectaculair, omdat de kleine club de storm of de druk weerstaat en op een gegeven moment een doelpunt maakt, hetgeen dan gepaard gaat met een ongekende stoot adrenaline die tot een bijzondere prestatie leidt. Maar meestal valt gewoon de treffer voor de grote club, Ajax in dit geval, en dan is de strijd eigenlijk voorbij. Dan is het afwachten hoe hoog de uitslag uitvalt. Vrij hoog dus, zaterdag in de Koel.

Europese glorie

Ajax heeft vorig seizoen geroken aan Europese glorie, met zijn sterkste ploeg in jaren, en raakte gaandeweg verslaafd aan de wedstrijden op Europees topniveau. Het deed zijn best zoveel mogelijk spelers te houden en kocht bovendien nieuwe toppers. De Argentijn Lisandro Martinez voetbalt mee alsof hij al jaren Ajacied is. Zaterdag in de slotfase debuteerde de Mexicaanse allrounder Edson Alvarez, voor zeventien miljoen euro gekocht van Club America.

Eerste doel van Ajax is opnieuw de Champions League bereiken, via Apoel Nicosia deze keer, deze en volgende week, en tussendoor is het zaak weinig punten te morsen in de nationale competitie. Zuinig winnen, met dank aan het surplus aan kwaliteit. Qua zuinigheid zat het wel goed zaterdag, al vielen Quincy Promes en Hakim Ziyech fysiek aangeslagen uit.

En het ging dus zoals het dan meestal gaat, ook nog een typerende wijze. Bijna een helft was het Ajax niet gelukt de hechte defensie van VVV, dat zich richt op de grensstreek en aantrad met liefst zes Duitsers, werkelijk in verlegenheid te brengen. Het tempo hoort dan hoog te zijn en dat was het bepaald niet, hoe moeilijk dat ook is in de superkleine ruimte. VVV verdedigde af en toe met vrijwel het hele elftal. Daardoor ontstond een vrij saaie wedstrijd. VVV durfde niet te kiezen voor opportunisme, waardoor de sfeer in het stadion ook beetje lauw bleef, Ajax wist dat de treffer wel een keer zou vallen.

Nieuwe kans

Dat gebeurde, niet helemaal toevallig, toen Ajax een keer ruimte kreeg. VVV counterde na balverlies van Daley Blind. Elia Soriano dribbelde, doch de mogelijk beslissende pass op de meegelopen Jerome Sinclair mislukte. Daarop greep Blind zijn nieuwe kans met verve. Hij gaf een prachtige pass op Ziyech, die aanzette voor een dribbel, combineerde met Tadic en de bal knap binnenschoof van zestien meter. Kort na rust was het 0-2, door een strafschop van Tadic, toegekend na hands van Roel Janssen.

Promes was toen al vervangen, licht geblesseerd. En Ziyech, daarvoor even hinkend toen hij was uitgegleden op het kunstgras, mocht naar de kant voor Huntelaar, die als altijd gretig was en binnen tien minuten alweer een doelpunt maakte, een intikker op aangeven van Van de Beek. Het mooist was de 0-4, na hakballen van Donny van de Beek en David Neres, van wie het doelpunt was.

VVV schreef een wedstrijd bij in de boeken die niemand zich nog zal herinneren over een paar weken. Hoewel? Een minuut nadat Evert Linthorst was uitgeroepen tot ‘man van de wedstrijd’ scoorde hij met een goede schuiver: 1-4. Konden ze toch nog even juichen, de supporters van VVV.