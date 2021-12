Simons, kleinzoon van voormalig president Wijdenbosch, wil Surinaamse zwemjeugd inspireren

Kenzo Simons, zwemmer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Sinds zijn verhuizing naar Nederland moet Simons het stellen zonder één van de belangrijkste personen in zijn leven; zijn grootvader én voormalig president van Suriname Jules Wijdenbosch.

‘Mijn opa is mijn grootste fan’, vertelt Simons die zondag met de Nederlandse ploeg brons veroverde op de 4x50 meter vrije slag. ‘In mijn jeugd kwam mijn opa vaak kijken naar wedstrijden. We woonden in Paramaribo vlak bij elkaar. In het begin had hij niet zoveel verstand van zwemmen, mijn opa houdt vooral van voetbal en basketbal, maar inmiddels is hij aardig op de hoogte. Vanuit Suriname volgt hij mijn carrière op de voet en gelukkig kunnen we veel facetimen.’ Wijdenbosch was tussen 1996 en 2000 president van Suriname.

Simons, een pure sprinter met als specialiteit de vrije slag en vlinderslag, komt op de WK alleen in actie tijdens de estafettes. Als lid die ploeg behaalde hij eerder dit jaar tweemaal goud op de EK kortebaan. Op de 50 meter vrije slag is Simons al twee jaar wereldrecordhouder met 20,98. De pupil van coach Mark Faber moet nog wel een flinke stap maken om internationaal mee te tellen. Ter vergelijking: het wereldrecord kortebaan van Caeleb Dressel is 20,16 seconden.

Buitenbeentje

In zijn grote Surinaamse familie is zwemmer Simons een buitenbeentje. ‘De ene helft van de familie houdt van voetbal, de andere helft is gek van basketbal’, zegt Simons die een achterneef is van voetballer Xavi Simons van Paris Saint Germain. Hij rolde de sport per toeval. Zijn ouders vonden het belangrijk dat hij leerde zwemmen. Nog voordat hij op zijn vijfde al zijn diploma’s behaalde, was Simons al begonnen met zwemtrainingen bij De Dolfijn in Paramaribo. ‘Ik zag het zwemmen vooral als gezellig samenkomen met vrienden. Na de vrijdagavondtraining bleven we op het sportpark hangen om te voetballen, basketballen en tennissen. Een geweldige tijd.’

Jaarlijks hoogtepunt bij De Dolfijn vormde het bezoek van olympisch kampioen Anthony Nesty, die op de Olympische Spelen van 1988 met één honderdste verschil de grote favoriet op de 100 meter vlinderslag versloeg: Amerikaan Matt Biondi. Nesty kroonde zich niet alleen tot de eerste olympisch kampioen van Suriname, hij werd ook de eerste olympisch zwemkampioen met een donkere huidskleur.

In zijn jonge jeugd had Simons geen benul van de verdiensten van Nesty. Dat veranderde toen hij bij zijn Surinaamse zwemvereniging diens bronzen borstbeeld beter bekeek. Simons las het indrukwekkende palmares op de plaquette en zocht hierna op YouTube filmpjes op. ‘Wow! dacht ik toen. Sindsdien is Anthony Nesty echt een voorbeeld voor mij. Samen met de Amerikaanse zwemmers Michael Phelps, Ryan Murphy en Caeleb Dressel.’

Simons voerde twee jaar geleden voor het eerst een persoonlijk gesprek met Nesty. Ze troffen elkaar in Suriname bij hun oude zwemclub. Nesty (54) timmert al jaren aan de weg als zwemcoach aan de Universiteit van Florida en bood Simons de mogelijkheid tot een overstap naar Amerika. De jonge zwemmer vond het een ‘heel fijn gesprek’ maar besloot in Nederland te blijven waar hij nog niet zo lang woonde. Simons: ‘De faciliteiten zijn hier goed, ik heb in Mark Faber een supercoach en ik woon fijn bij mijn ouders.’

Surinaamse vlag

Waar Nesty onder de Surinaamse vlag zwom, heeft Simons vanaf zijn geboorte – evenals zijn ouders – de Nederlandse nationaliteit. Na Enith Brigitha (geboren op Curaçao en de eerste donkere zwemster die in 1976 een olympische medaille won) én drievoudig olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo (met een vader van Surinaams-Javaanse afkomst) is Simons de derde Nederlandse topzwemmer met een donkere huidskleur. Simons zegt geen idee te hebben waarom er, ook in een dominant zwemland als de Verenigde Staten, nog altijd weinig donkere zwemmers zijn.

Een verklaring voor het ontbreken donkere Amerikaanse topzwemmers in het verre verleden. Afro-Amerikaanse slaven mochten vroeger niet leren zwemmen om de kans op ontsnappingen te verkleinen. Mede hierdoor ontstond de mythe dat donkere mensen niet konden zwemmen. De beste vorm van zwemveiligheid was zo ver mogelijk bij het water vandaan blijven, klonk het van generatie op generatie in zwarte families. Ook waren zwembaden decennialang verboden terrein voor zwarte Amerikanen. Daarnaast geldt dat zwemmen een dure sport is (lidmaatschap, buitenlandse reizen en zwemkleding) waardoor het niet voor iedereen is weggelegd.

Simons heeft nooit last gehad van discriminatie, zegt hij. Hij voelt zich fijn en veilig te voelen in Nederland en in de zwemwereld. Met zijn Surinaamse afkomst hoopt Simons een inspiratiebron te kunnen zijn voor de jeugd. ‘Ik zou het heel mooi vinden om het zwemmen in Suriname populairder te maken. Maar ik ben natuurlijk geen Anthony Nesty. Ik volg mijn eigen pad.’