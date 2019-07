Simone Manuel schittert in het zwembad, zoals Serena Williams op de tennisbaan

De Amerikaanse winnares Simone Manuel van de 100 meter vrije slag. Beeld Getty Images

Zwarte topzwemmers zijn zeldzaam. Nederland had in de jaren zeventig Enitha Brigitha, van Curaçao, als uitzondering op de regel. Net als Anthony Nesty uit Suriname, die in 1988 olympisch goud op de 100 meter vlinderslag greep. De verschijning van Simone Manuel in de internationale zwembaden is net zo opvallend als de entree van Shani Davis op de schaatsbaan; ze is een eenling, maar met grote potentie.

In de olympische finale van 2016 maakte de toen 19-jarige Texaanse een donderende inval in de witte sport. De uit Australische ouders geboren Cate Campbell en de Zweedse Sarah Sjöström golden als de favorieten. Maar Manuel tikte als eerste aan en deelde de hoogste plek op het erepodium met de gelijk gefinishte Penny Oleksiak, een 16-jarige uit Canada. De sensatie was compleet in Rio.

De gedachte dat Manuel mogelijk een eenmalige verrassing zou hebben verzorgd, bleek een jaar later al ijdel. De Amerikaanse was bij de WK in Boedapest opnieuw tot een stunt in staat. Sjöström, die op dag één als startzwemster in de estafette het wereldrecord op de 100 meter vrij op 51,71 had gebracht, kon in het zwemstadion aan de Donau niet tegen Manuel op. De tijd van Rio (52,70) werd aangescherpt tot 52,27.

Wet uit het zwemmen

In Gwangju leek Manuel na twee verloren races op de estafette wat minder in vorm dan de eerdere jaren. In de halve finales van donderdag werd ze op de 100 meter vrij nota bene verslagen door de Nederlandse Femke Heemskerk. De Amerikaanse kreeg als gedeelde zevende de uiterste buitenbaan toegewezen. Wie een baan heeft, heeft een kans, zei ze. Dat is een oude wet uit het zwemmen.

Dat bleek vrijdagavond correct. In baan 1, ver van de geel gemarkeerde banen 4 en 5, stormde Manuel naar voren. Ze gaf niet af en verwees met de derde tijd uit de geschiedenis (52,04) de favorieten Campbell en Sjöström naar de plaatsen twee en drie. Heemskerk werd zesde op 0,99 seconde van Manuel.

Manuel werd voor het toernooi gevraagd of zij, als Afro-Amerikaanse, als lid van een belaagde bevolkingsgroepering tijdens het presidentschap van Trump, ook haar stem zou verheffen over gelijkheid. Ze zei geïnspireerd te zijn door Megan Rapinoe en de voetbalsters die na hun wereldtitel uit protest het Witte Huis meden.

Zwemsters worden niet uitgenodigd na een wereldtitel, die mogen pas naar de tuin van het presidentiële huis komen na olympisch goud. Op de vraag of zij in 2020 een invitatie van Trump zou weigeren, dacht Manuel lang na. ‘Laat ik eerst die olympische medaille halen, dan zal ik daarna mijn beslissing nemen.’ Uithalen naar de president kwam nog niet in haar agenda voor.