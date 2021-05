Simone Biles presteert ‘het onmogelijke’: een Joertsjenko met dubbele salto gehoekt

Viervoudig Olympisch kampioen Simone Biles, hier in actie aan de rekstok op 22 mei in Indianapolis, Indiana ( VS). Beeld AFP

‘Een vrouw kan dat niet’, dat zinnetje motiveerde ’s werelds beste turnster, Simone Biles, tot het uitvoeren van een sprong, Joertsjenko met dubbele salto gehoekt, die tot zaterdag slechts aan mannen leek voorbehouden. Cecile Landi, haar trainster, vertelde van die motiverende vijf woorden, in de aanloop naar de US Classic, de Amerikaanse wedstrijd waarin de viervoudig olympisch kampioen uit Texas haar post-covid rentree maakte.

De Joertsjenko, als eerste uitgevoerd door de Russin met die naam in 1982, is een veel gebruikte techniek bij de spectaculaire sprong over het pegasuspaard, een fabrikaat van de Nederlandse firma Janssen & Fritsen. Het is een arabier als intro, daarna de afzet met beide voeten van de plank, en dan rugwaarts salto’s draaien van de met leer beklede springtafel.

Nederlandse turnsters als Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en nu ook Vera van Pol en Elze Geurts doen de Joertsjenko dubbel schroef, uitgangswaarde 5.4 punten. Dan gaat het om anderhalve salto achterover. ‘Met zicht op de vloer, waar je je voeten laat neerkomen. Dat is stukken veiliger dan een salto voorover zoals de Russin Prodoenova die in dubbele lay-out uitvoerde ’, is de uitleg van Jitske Vasbinder, teammanager van het Nederlandse turnen en internationaal jurylid.

Biles doet tweeënhalve salto achterover, een halve van plank naar paard, tweeënhalf om weer op de voeten te landen. Het heet evenwel dubbele salto, door het buigen van het bovenlichaam betiteld als gehoekt.

Gevaarlijk en beangstigend

Haar andere coach, Laurent Landi, heeft die bijzondere uitvoering als ‘gevaarlijk’ en ‘beangstigend’ aangemerkt, ook uiterst risicovol voor de enkels. Maar, zo weet Vasbinder van de oud-coach van Biles, de nu in Nederland werkzame Aimee Boorman, ‘Simone heeft er al tien jaar op getraind.’

Beeld .

Vasbinder is stellig. ‘Voor Simone is die Joertsjenko dubbel niet gevaarlijk. Wat zij kan, is fenomenaal.’ Biles, 1.42 klein, heeft vanaf de pegasus de hoogte om tijdig tweemaal om de breedteas te gaan.

Geen aanrader

Andere turnsters zal Vasbinder niet aanraden de salto mortale te doen. ‘Hij wordt wel gedaan door andere meiden, maar altijd met landing in de springkuil vol schuimrubber. Of met de turnster in een tuigje, met de trainer aan het vangtouw. Op training zullen sommigen hem kunnen, maar in de wedstrijd niet. Biles heeft er ook lang over gedaan. Ik verwacht wel dat het jonge turnsters nu stimuleert om het ook te proberen. Want ooit werd een dubbele salto op vloer gezien als iets dat vrouwen echt niet zouden moeten doen. En nu is het vast onderdeel van de vrije oefeningen die je ziet.’

Vasbinder is van mening dat de internationale gymnastiekfederatie Fig de Biles-uitvoering niet zal gaan verbieden. Al is de federatie als het nodig is streng. Zij refereert aan de sprong van de Oekraïner Igor Radivilov van de Spelen van Rio, een drievoudige salto voorover. Hij kreeg zijn score, 7.0 als vaste beloning voor de moeilijkheid, maar daarna werd de ‘triple’ wegens het gevaarlijke karakter verboden.

Biles zelf zei bij de US Classic dat haar D-score (de D van difficulty, moeilijkheidsgraad) te laag was ingeschaald (6.6) om anderen juist niet aan te moedigen het tot voor kort onmogelijk geachte element ook te proberen. Het zou dan toch te weinig opleveren.

Biles, in de Amerikaanse media gepusht als de eerste vrouw die vijfmaal goud op de Spelen kan halen, zegt haar uitvoering van de Joertsjenko deze zomer in Tokio toch te turnen. ‘Omdat ik hem kan’, was haar eenvoudige verklaring.