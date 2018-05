Simon Yates loopt verder uit op Dumoulin in Giro

Simon Yates heeft opnieuw tijdwinst geboekt op Tom Dumoulin, zijn naaste belager in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. De Brit van Mitchelton-Scott won op imponerende wijze de vijftiende etappe. Het was een rit over een aantal Dolomietencols van Tolmezzo naar Sappada.

Simon Yates terwijl hij zondag in de roze trui de finish behaalt.

Dumoulin finishte als derde, net achter de Colombiaan Miguel Ángel López. Hij moest inclusief de bonificaties 47 seconden toegeven op klassementsleider Yates. Het verschil tussen beiden is nu meer dan twee minuten.

Een kopgroep van 23 renners, onder wie de Nederlander Maurits Lammertink, was op de top van de Tre Croci al aardig uitgedund. Er bleven voorop vier renners over, van wie de Italiaan Giulio Ciccone, op jacht naar de bergtrui, als eerste bovenkwam. De anderen waren de Fransman Mickaël Chérel, de Duitser Nico Denz - beiden van AG2R - en de Colombiaan Dayer Quintana.

Op weg naar de Passo Sant'Antonio kregen zij gezelschap van de Italiaan Giovanni Visconti, ook een van de oorspronkelijke vluchters. Maar de ruimte voor de koplopers bleef beperkt, zeker toen Sam Oomen namens Sunweb het tempo in de groep favorieten opvoerde.

Yates plaatste zijn eerste aanval op 18 kilometer voor de streep. Vijf renners, onder wie Dumoulin, pikten aan. Chris Froome, zaterdag winnaar op de Monte Zoncolan, was daar niet bij. Even later versnelde Yates nog maar eens, op weg naar de top van de Costalissoio.

Dumoulin had gezelschap van de Italiaan Domenico Pozzovivo, de Fransman Thibaut Pinot, de Ecuadoraan Richard Carapaz en López. De Limburger verloor even de aansluiting, maar sloot in zijn eigen tempo later weer aan. Yates bleef ver buiten bereik.

Maandag is de derde rustdag, daarna volgt een individuele tijdrit over 34 kilometer, het terrein waarop Dumoulin tijd moet terugpakken op Yates. Het verschil is 2.11.