Sifan Hassan zit door coronacrisis vast in Ethiopië, traint er op hoogte

Hassan woont volgens coach Tim Rowberry momenteel bij haar familie in de hoofdstad Addis Abeba. Beeld Getty Images

De tweevoudig wereldkampioene kwam op 24 februari aan in de hoofdstad Addis Abeba. Ze zou daar trainen in voorbereiding op het wereldkampioenschap halve marathon in Polen op 29 maart. Die wedstrijd werd door de coronacrisis afgelast.

Hassan besloot voorlopig in Ethiopië te blijven omdat ze daar goed op hoogte kan trainen en er nog weinig coronabesmettingen bekend waren. Ze zou na de trip in Polen naar Nederland komen om haar verlopen visum voor Amerika te verlengen. Hassan traint in Oregon bij de Amerikaanse coach Tim Rowberry. Omdat Polen niet doorging, besloot ze in Ethiopië te blijven en daar haar Amerikaanse visum te verlengen. Maar toen gingen de buitenlandse ambassades in Ethiopië dicht vanwege het virus. Nu komt ze de VS niet in omdat er een stempel in haar paspoort ontbreekt.

Hassan woont volgens coach Rowberry momenteel bij haar familie in de hoofdstad Addis Abeba. Om te trainen rijdt ze naar een plek op 3.000 meter hoogte bij Sululta, zo’n dertig kilometer ten noorden van de hoofdstad. Daar ligt de atletiekbaan van Kenenisa Bekele in de buurt waar ze normaal gesproken traint als ze in Ethiopië is. Omdat de baan momenteel dicht is traint Hassan veel alleen en op de weg.

Haar coach was ook in Ethiopië maar keerde begin april gehaast terug naar Amerika toen bleek dat er steeds minder vluchten waren. Rowberry hoopt Hassan snel weer te zien, maar weet niet hoelang het nog gaat duren. De coach stuurt Hassan trainingsschema's waarmee ze fit probeert te blijven. Een voordeel aan Ethiopië is de mogelijkheid om te trainen op hoogte. Maar de situatie is niet ideaal, zegt de coach. ‘We moeten nu creatief zijn omdat de faciliteiten dicht zijn. Ik heb een afstandswiel voor haar achtergelaten zodat Sifan wat workouts kan uitzetten buiten de baan.’ Volgens de coach komt Hassan graag terug naar Amerika, maar is het de vraag of dat wel kan. ‘De ambassades gaan nu langzaam weer open, dus het visumprobleem zou binnenkort opgelost kunnen worden. Maar ik weet niet of het verstandig is om nu naar Amerika te vliegen. Er zijn nog wel wat vluchten maar het duurt allemaal veel langer. Het zou wel fijn voor haar zijn, zeker nu de ramadan is begonnen. In Portland kan ze goed gevarieerd eten.’

Hassan kan ook besluiten om naar Nederland te komen, als ze erin slaagt om een vlucht te vinden. Papendal gaat langzaam weer open, daar zou ze kunnen trainen. Ze zou ook tijdelijk in Nijmegen kunnen wonen in het atletenverblijf van haar sportmanegement Global Sports Communication.

Hassan traint momenteel alleen om fit te blijven. Het is niet duidelijk wanneer het atletiekseizoen op de baan weer van start kan gaan. Ze had dit jaar veel prijzengeld kunnen verdienen. Ze staat op dit moment bovenaan de wereldranglijst van de internationale atletiekfederatie en is sinds haar twee wereldtitels in Doha vorig jaar een veelgevraagde wereldster.