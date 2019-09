Sifan Hassan verovert felbegeerde eerste wereldtitel op de 10.000 meter

Sifan Hassan viert haar wereldtitel. Beeld Getty Images

Sifan Hassan brengt haar vingers naar haar mond. Ze drukt er een kus op, vouwt haar handen open naar de hemel en laat haar nek naar achteren vallen. Haar blote voeten laten een natte afdruk achter op het tartan in Doha, waar ze haar felbegeerde eerste wereldtitel heeft gepakt op de 10.000 meter.

Hassan krijgt een Nederlandse vlag toegeworpen, en een paar honderd meter later één uit een afvallige provincie van haar geboorteland Ethiopië, dat ze ontvluchtte om een reden die ze nooit bekend heeft gemaakt.

Wereldburger Hassan komt van twee werelden. Eigenlijk drie, als je haar tijd in Amerika, waar ze momenteel traint, meetelt. Hassan begon met hardlopen om haar zinnen te verzetten toen ze in het asielzoekerscentrum in Zuidlaren wachtte op een nieuwe toekomst.

Papendal

De basis van haar wereldtitel werd gelegd in de bossen bij Papendal. Ze zat amper twee jaar op atletiek toen de voormalige bondscoach Honoré Hoedt haar ontdekte. Hij haalde haar naar Papendal en ontfermde zich over het loopwonder dat in 2013 de Nederlandse nationaliteit kreeg. Hassan was razendsnel, zoveel was duidelijk. In haar jeugd in het Ethiopische Nazareth rende ze altijd van en naar school, zoals ieder kind daar. Maar haar techniek leek nergens op.

Ondanks de ‘wapperende armen’ ontwikkelde Hassan zich bij de bond al snel tot de wereldtop. In 2015 en 2017 was ze in Peking en Londen al een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel op haar favoriete afstand, de 1500 meter. Het werd brons op de 1500 (in 2015) en brons op de 5000 (in 2017).

Hassan baalde er vreselijk van dat er nog geen goud was. ‘Ik maakte heel veel fouten’, vertelt ze in Doha. ‘Dat kwam omdat ik geen ervaring had. Ik had nooit een jeugdtoernooi gelopen. Nu denk ik beter na.’

Gretig

De 26-jarige atlete was vaak zo gretig dat ze te snel op kop ging en zich stuk liep. ‘Sifan is een panter, die moet je nooit voor een hert laten lopen’, zegt haar voormalige coach Hoedt over zijn vroegere pupil. ‘Ze moet iets hebben om op te jagen. Op de 10.000 meter moet ze zo lang mogelijk rustig blijven tot ze ziet dat ze door die moeilijke fase heen komt. Als ze de finish ruikt, geeft ze niks meer weg.’

Precies zo gaat het op de WK in het Khalifa International stadion in Qatar, waar Hassan pas de tweede 10.000 meter uit haar carrière loopt. Ze verschuilt zich tot de laatste ronde achter de Ethiopische Gidey. Als de bel voor de laatste ronde klinkt, versnelt ze. Hassan vertrouwt op haar eindsprint, die is beter dan de rest. De snelheid komt vanuit haar klasse op de 1500 meter, waarop ze in Portland in 2016 wereldkampioene indoor werd.

Sifan Hassan komt over de finish. Beeld Getty Images

Nu is ze eindelijk ook wereldkampioene in de buitenlucht. Maar ze wil meer. Een tweede goud, het liefst op de 1500 meter. Er zijn geen atleten die beide afstanden met elkaar combineren, omdat het te ver uit elkaar ligt. Hassan is het wel van plan. Op eerdere WK’s deed ze de 1500 en de 5000, maar die staan in Doha te dicht op elkaar geprogrammeerd. Hassan moet de komende dagen kiezen wat de beste optie is.

Stevig gesprek

Om haar geliefde 1500 meter erdoor te drukken bij haar coach Alberto Salazar, moet ze nog wel een stevig gesprek met hem voeren in Qatar. De Cubaan vierde groot succes met Mo Farah en wil Hassan ook naar langere afstanden krijgen. Hij denkt dat de kans op goud daar groter is. ‘De 1500 meter is moeilijker, daar kun je meer fouten maken’, aldus Hassan. Op de 5000 meter hoeft ze alleen maar te jagen tot ze op het eind toe kan slaan, net als op de 10.000. De inhoud heeft ze. Met de snelle laatste ronde, het geheim waardoor Hassan zich van de rest onderscheidt, maakt ze het af.

Misschien is de uitbreiding naar het langere werk ook een manier om de grillige Hassan, die tactisch soms de mist in gaat, tot rust te manen. Als ze wint, is ze blij en zwaait ze met twee handen vrolijk huppelend naar iedereen die het wil zien. Verliest ze, sluit ze zich doodongelukkig op in haar hotelkamer. Twee jaar geleden kwam ze dagen haar kamer niet uit toen ze haar 1500 meter had verprutst op de WK in Londen. Ze sloot zich volledig af, was niet te genieten en wilde met niemand praten.

Het is het wantrouwen dat haar vroegere coach Hoedt herkent vanuit de tijd dat hij met haar werkte voordat ze in 2016 bekendmaakte dat voor de sport naar Amerika vertrok.

Leuren en zeulen

Hoedt moest haar overtuigen dat het goed voor haar imago was als journalist Wilfried de Jong een portret van haar maakte. ‘Het kostte vijf rondes filmen om haar zo leuk te krijgen zoals ze op die reportage is. Ze wilde dat soort dingen vroeger helemaal niet doen. Pas na een paar keer werd ze wat losser. Ik ken wel meer asielzoekers die dat hebben. Dat doet dat leuren en zeulen met je.’

Hassan is nu niet meer bang voor de pers. Zeker niet nu ze na het goud van Rens Blom in 2005 en het goud van Dafne Schippers in 2015 en 2017 de vierde Nederlandse wereldtitel binnen heeft gehaald. In het Nederlands, met af en toe wat Engelse woorden tussendoor, zegt ze hoe blij ze is dat ze het hoofd eindelijk koel kan houden. ‘Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd: rustig blijven. Vroeger kon ik dat niet. Ik heb nu overal gelopen, ik heb nu de ervaring. Ik ben volwassen geworden.’