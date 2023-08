Sifan Hassan tevreden met tweede plaats op 5000 meter bij WK atletiek

Sifan Hassan (links) komt als tweede over de finish. Beeld ANP

Sifan Hassan heeft de afgelopen jaren zoveel bijzonders laten zien, dat je bijna zou denken dat de zilveren medaille die ze zaterdagavond na de 5.000 meter omgehangen kreeg niet zoveel voorstelt. Maar Hassan gelooft niet in magic, niet in magische prestaties. Juist daarom is het voor haar zo’n belangrijk resultaat.

Na haar val op de 10.000 meter vlak voor de finish een week eerder en haar bronzen medaille op de 1.500 meter van woensdag, stond Hassan zaterdagavond voor de zesde race van de WK. Wereldrecordhoudster Faith Kipyegon was onder haar tegenstanders en Hassan wist dat ze van haar het meest te vrezen had. ‘Faith is enorm snel en ik heb juist weinig op snelheid getraind.’

Ze koos voor een tactische race, nu eens in het midden van de groep, dan weer verder achteraan en uiteindelijk wrong ze zich bij de bel voor de laatste ronde in de schaduw van Kipyegon. En vanachter die Keniaanse rug werd het nog opvallend spannend. Kipyegon wist met 14.53,88 Hassan maar net voor te blijven. De regerend olympisch kampioen kwam uit op 14.54,11, net voor de Keniaanse Beatrice Chebet (14.54,33).

Een resultaat om trots op te zijn, vond Hassan. Voor haar is de WK en de baanonderdelen op zich bijna een soort uitstapje in het jaar dat voor haar in het teken van de marathon staat. Eerst bereidde ze zich voor op haar debuut in Londen, waar ze de wereld verbaasde. Na een pauze om haar spieren te rekken en een achtervolging van zo’n 30 kilometer won ze.

Volgende marathon

Nu is ze met haar gedachten eigenlijk al een beetje bij de volgende marathon, die van Chicago op 8 oktober. Ze wil die 42.195 meter nog beter leren kennen met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Maar wie traint voor een marathon, doet vooral lange trainingen op wat lagere intensiteit. En trainingen voor de 1.500 en 5.000 meter passen daar volgens de meeste trainingsboekjes niet in.

Snelheid en duurvermogen, dat bijt elkaar. Behalve dan bij Hassan. Zij bewijst met brons op de 1.500 meter en zilver op de 5.000 meter dat ze met zo’n drie maanden training toch echt met de beste mee kan. Dat ze niet wint, is volgens haar niet meer dan logisch. Daarvoor had ze veel meer tijd moeten nemen. ‘Ik geloof in hard werken. Dan krijg ik het zelfvertrouwen dat ik kan winnen’, zegt ze. ‘Ik wist nu wat ik had gedaan en had dat zelfvertrouwen niet. Maar ik heb wel mijn best gedaan.’

Een overwinning sloot ze van tevoren niet uit. ‘Als het gebeurt, dan gebeurt het’, zegt ze. Maar het lag niet voor de hand. Al had ze er tot 20 meter voor de finish nog wel even hoop op, maar toen merkte ze dat ze echt de benen niet meer had om Kipyegon bij te halen.

Met het zilver van de 5.000 meter om de nek is Hassan even vrolijk als toen ze met het 1.500-meterbrons uit de catacomben van het Hongaarse nationale atletiekstadion opdook. Ze was zelfs behoorlijk opgewekt toen ze tegen de baan was geklapt met zicht op de zege - of tenminste de tweede plaats - op de 10.000 meter.

De belevenis in Boedapest is heel anders dan in Tokio, waar ze dezelfde drie onderdelen combineerde. Toen had ze zich twee jaar lang alles ontzegd, in een tunnel naar de Spelen toegeleefd. Keihard gewerkt. Dat was zwaar en werd tijdens het toernooi ook steeds zwaarder. Nu was het omgekeerde het geval. Zonder stress en zonder hooggespannen verwachtingen werd ze tot haar vreugde elke dag een beetje beter. ‘Ik ben superfris’, zegt ze. ‘In Tokio heb ik meer gepresteerd, hier heb ik heel erg van genoten.’

Dromen vervuld

Ze heeft haar dromen vervuld met haar wereldtitels in 2019 en olympisch goud en brons in 2021. Dat vertelde ze voor het toernooi en ze herhaalde het nog maar eens. Het heilige moeten is er daarom wat vanaf. Maar is winnen dan niet meer van belang? ‘Het is honderd procent belangrijk, maar ik heb niet meer de stress van toen ik nog nooit kampioen was geworden. Alles meer is extra’, zegt ze. En eigenlijk is er naast de zoektocht naar de zege nog wat bij gekomen. ‘Ik wil als mens verbeteren.’

Tijdens de 5.000 meter kon ze zichzelf zien, alsof ze zichzelf vanaf de tribunes bekeek. ‘Ik heb mezelf nooit zo gezien.’ Ze bekeek een vrouw die ondanks een veel beperktere voorbereiding dan haar concurrentes nog altijd razendsnel bleek op de rondjes van 400 meter. ‘Ik heb veel geleerd, zelfvertrouwen gekregen’, zei ze. ‘Meer dan in Tokio.’

De lessen van Boedapest moeten zich uitbetalen in Parijs over een klein jaar. ‘Er is al veel duidelijk geworden’, zegt ze met een geheimzinnige lach. Want wat die helderheid oplevert wil ze niet zeggen. Welke onderdelen gaat ze op de Olympische Spelen dan lopen? ‘Misschien de 800 meter en de marathon. Ik ga niet voor een medaille, maar om historie te schrijven’, grapt ze. ‘Misschien doe ik wel de 400 meter.’ Dat zou pas ‘magic’ zijn.