Sifan Hassan spot met de hardloopwetten en start op de marathon van Chicago, twee maanden na de WK

Sifan Hassan wint bij haar debuut op de afstand de marathon van Londen. Beeld AFP

Sifan Hassan wil zichzelf uitdagen en dus loopt ze in oktober de marathon in Chicago. Die wedstrijd is slechts twee maanden na de WK in Boedapest, waar ze op de baan actief zal zijn. Dat is spotten met de hardloopwet dat voor een goede marathon drie maanden voorbereiding een must is.

Het kan ook anders, ze zou drie maanden na de WK op 5 november in New York kunnen lopen, maar ze wil haar lichaam en geest testen. ‘Ik heb ervoor gekozen omdat het heel moeilijk wordt', vertelt de 30-jarige Hassan in een video die ze woensdag online deelde.

Het is typisch Hassan, vindt Jos Hermens. De oud-loper begeleidt Hassan al jaren als atletenmanager. ‘Ze is een avontuurlijke en nieuwsgierige vrouw.’

Snellere tijd

Voor de in Ethiopië geboren Nederlandse lijkt niets te gek. In Tokio deed Hassan de wereld versteld staan met goud op de 5.000 en 10.000 meter en daarbij nog brons op de 1.500 meter. Twee maanden geleden won ze op spectaculaire wijze bij haar marathondebuut. In Londen kwam ze na een wonderbaarlijke inhaalrace als eerste over de streep.

En deze maand keerde ze schijnbaar moeiteloos terug naar de 400-meterbaan om zichzelf klaar te stomen voor het WK in augustus, waar ze de 1.500, 5.000 en 10.000 meter mag lopen. Nu ze gemerkt heeft dat ze die wisselingen tussen baan en weg goed verteert, wil ze meer.

Een snellere tijd bijvoorbeeld. In 2019 liep Brigid Kosgei in Chicago het wereldrecord bij de vrouwen: 2.14.04. Hassan zou graag onder haar 2.18.33 van Londen duiken. Hermens: ‘Maar we moeten er niet vanuit gaan dat ze het wereldrecord zal aanvallen.’

Spelen van Parijs

Hassan traint op hoogte in Utah, niet ver van Salt Lake City, maar vanuit Nederland wordt ze voortdurend in de gaten gehouden. Het gevaar op overtraining of blessures ligt bij zo’n ambitieus en afwijkend plan op de loer. ‘Het is nieuw terrein’, geeft Hermens toe. ‘Maar ze wordt goed gemonitord.’

Onzekerheden horen bij de topsport, vindt hij. ‘Je kunt wel alle gebaande paden nemen, maar dat wil ze niet’, zegt Hermens. ‘Het is een kleine gok, maar als ze op zekerheid wil spelen dan moet ze op de baan blijven lopen.’

De tijd na de Olympische Spelen van Tokio viel Hassan zwaar. Ze had in haar olympische ambities grenzen opgezocht en overschreden. Na die successen was ze maandenlang zichzelf een beetje kwijt. ‘Nu zie ik haar oogjes weer flikkeren’, zegt Hermens. ‘Daar ben ik blij mee.’

Ze heeft haar motivatie weer terug en zoekt nieuwe manieren om haar sport spannend te houden. Maar er is nog een reden om dit jaar nog een marathon te lopen. Ze wil meer ervaring op die afstand, met het oog op de volgende Olympische Spelen. Ze wil van tevoren alle opties openhouden: van de baan tot de weg.

Hermens: ‘Misschien wil ze voor Parijs wel weer wat speciaals bedenken.’