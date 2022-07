Sifan Hassan loopt het podium net mis op de 10.000 meter: ‘Ik voelde me te goed en dacht het net als vroeger te doen’

Sifan Hassan komt als vierde over de finish. Beeld AFP

Plekje voor plekje schoof Sifan Hassan in de slotronden van de 10.000 meter bij de WK atletiek naar voren. Onzichtbaar bijna, tot ze met nog 200 meter te gaan haar eindspurt inzette. Ze zoefde aan de buitenkant naar voren, kwam op het laatste rechte stuk zelfs tot naast het trio dat aanvankelijk voor haar uit rende.

In extremis zakte ze toch weer terug terwijl Letesenbet Gidey de wereldtitel greep in 30.09,94, voor Hellen Obiri (30.10,02) en Margaret Kipkemboi (30.10,07). Hassan bleef op 30.10,56 steken.

‘Dom gelopen’

‘De laatste 200 meter heb ik dom gelopen’, kapittelde Hassan zichzelf. In haar opmars naar voren was ze in de bocht naar buiten gedrukt omdat de Ehtiopische Gidey en Keniaanse Obiri en Kipkemboi naast elkaar kwamen te lopen. Zo spurtte ze ongewild in baan 3 en maakte zo in die veel te ruime buitenbocht onnodige extra meters. ‘Had ik maar gewacht tot de laatste 100 meter. Maar ik voelde me te goed en dacht het net als vroeger te doen.’

Vroeger is vorig jaar toen ze in Tokio olympisch kampioene werd op de 10.000 meter, en ook op de 5.000 meter. Vroeger is ook zoals in 2019 toen ze wereldkampioene werd in Doha. Het waren de jaren dat ze razendsterk was en kon doen wat ze wilde: lange kopbeurten of met een spurt in de buitenbocht. Het kon allemaal.

Maar nu is dat anders. Hassan nam na de Spelen van Tokio lang rust. Ze had geen zin om te lopen, was bovendien bevreesd dat een te fanatiek doortrainen na jaren van bikkelen te riskant zou zijn. Met haar talent, dat van de 1.500 tot de 10.000 meter reikt, ligt roofbouw op de loer. En dus ging ze pas 10 weken voor de WK in Eugene serieus in training.

‘Geen goed slot’

Tot haar schrik viel het tempo aan het begin van de wedstrijd haar zwaarder dan verwacht. En dat terwijl de Japanse Ririka Hironaka en de Britse Eilish McColgan, die het gros van het kopwerk deden, niet eens zo voortvarend onderweg waren. ‘Ik dacht dat ik geen goed slot zou hebben.’

In de staart van de groep loopsters probeerde ze vervolgens zoveel mogelijk energie te sparen. Geen van haar concurrenten liep zo dicht tegen de rand aan de binnenkant van de bochten aan als zij. Ze rende geen centimeter te veel. En ze vond telkens loopsters voor en schuin voor zich, als windschermen voor haar uit. ‘Slim’, oordeelde ze zelf.

En slim was het, want na vijf kilometer begon ze zich steeds beter te voelen. Elke paar rondes schoof ze een plekje op en kwam steeds lekkerder in haar pas. Zo goed ging het dat ze zich in die laatste halve ronde overschatte.

‘Keuze gemaakt’

Teleurgesteld was ze niet. Ze was even realistisch als ze voorafgaand aan de race was. Wie weinig traint mag maar weinig verwachten. ‘Ik heb de keuze gemaakt. En je kunt niet slapen en daarna winnen', zei ze. ‘Met maar twee maanden training is het moeilijk om een perfecte 10.000 meter te lopen.’

Net over de finish was Hassan de enige die zich niet van vermoeidheid op het rode tartan liet vallen. Ze legde haar handen in haar nek en bleef overeind staan. Het was nog een teken van haar trainingsachterstand. ‘Ik voelde geen verzuring’, zei ze. ‘Ik kon nog niet zo diep gaan omdat ik daar nog niet voldoende voor getraind heb.’

Dat ze ondanks alles zo dicht in de buurt kwam van de zege en de medailles was vooral een opsteker. Dat ze een tactische fout had gemaakt deed daar weinig aan af. ‘Tot de laatste 200 meter deed ik het fantastisch.’

Ze krijgt dit toernooi nog een herkansing, want Hassan doet ook mee aan de 5.000 meter, waarvan de voorrondes woensdag op het programma staan. Die afstand ligt haar als relatief explosieve loopster, wier wortels op de 1.500 meter liggen, van nature beter dan de langste baanafstand. En dus hoopt ze alsnog op een WK-medaille. ‘Ik ga het in ieder geval proberen.’