Sifan Hassan loopt Europees record op halve marathon

Als Ethiopisch vluchteling, dromend van een Nederlands bestaan als topatlete, liep Sifan Hassan zeven jaar geleden haar eerste halve marathon. In Eindhoven won ze haar race in 77 minuten en 10 seconden. Bij haar tweede poging, zondag in Kopenhagen, was de drievoudig Europees kampioen dik 12 minuten sneller.