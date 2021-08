Sifan Hassan legt het op 1.500 meter af tegen Keniaanse topfavoriet Kipyegon en haalt brons

Hassan tijdens haar race. Beeld Pro Shots / George Deswijzen

Hassan pakte in de eerste bocht de leiding, maar moest die in de slotfase van de wedstrijd weer afstaan aan de Keniaanse, die wist dat Hassan na haar gouden medaille op de 5.000 meter een keer de vermoeidheid zou moeten voelen. Ook de Britse Laura Muir kwam er in de laatste bocht nog overheen. Zij pakte zilver.

Ondanks alle adviezen kon Sifan Hassan haar favoriete nummer, de 1.500 meter niet laten schieten op de Spelen van Tokio. Haar management had de ongewone combinatie van de 1.500, 5.000 en de 10.000 meter afgeraden. Maar de liefde is groter dan het verstand. Hassan bleek toch fysieke grenzen te hebben.

Waar Hassans passie voor de 1.500 meter vandaan komt? De coach die haar naar de wereldtop begeleidde, Honoré Hoedt, zegt dat ze het nummer altijd al prachtig heeft gevonden. Op de 1.500 meter komt snelheid samen met duurvermogen. ‘Als je de snelheid van Sifan hebt, is de 1.500 meter geweldig om te lopen. De 5.000 vond ze in het begin vreselijk. Moest ze rondjes gaan tellen. De 10.000 al helemaal. 25 rondjes. Dan moet je 8 kilometer wachten tot het een beetje leuk begint te worden.’

Tactiek

In 2015 was Hassan al wereldtop op het nummer. Maar ze worstelde in het begin met de tactiek, iets wat op de 5.000 en 10.000 volgens Hoedt minder belangrijk is. ‘Als je op die afstanden goed bent, dan heb je meer zekerheid dat het ook goed gaat in de wedstrijd. Bij de 1.500 meter moet je blijven opletten.’

Soms lag Hassan ‘te slapen’. ‘Ze bleef dan te lang achteraan hangen, had een meter of vijftien achterstand en beet zich in de laatste ronde stuk. Ik denk dat de reden is waarom ze het nu toch wilde doen. Ze dacht: ‘potverdorie. Ik heb het toen laten liggen.’ Na haar gouden race over de 5.000 meter aan het begin van deze week in Tokio kreeg Hassan de felicitaties van Koning-Willem Alexander, die haar complimenteerde met haar uitstekende tactiek.

Verloren races zijn een enorme drijfveer voor Hassan, zegt ook Jos Hermens, eigenaar van het sportmanagementbureau Global Sports Communication. ‘Veel nederlagen heeft ze niet geleden. Maar de weinige nederlagen die ze wel heeft gehad, motiveren haar enorm. Ze wil revanche op de 1.500 meter. Dat zit al in haar hoofd sinds Rio.’

In 2016 was Hassan extreem teleurgesteld toen ze bij haar olympisch debuut buiten de medailles viel. Ze kwam op de 800 meter niet verder dan de series en eindigde op de 1.500 meter, waarop ze de regerend wereld indoorkampioen was, op de vijfde plaats. Hassan raakte vier maanden voor de Spelen geblesseerd bij een wandeling in de Grand Canyon, waardoor ze niet goed had kunnen trainen. Ze kwam met slechts vier weken training aan in Brazilië en miste daar inhoud en snelheid.

Overvol programma

Rio werd een litteken op haar ziel. Hassan háát verliezen. In de aanloop naar Tokio deed ze steeds geheimzinnig over welke afstanden ze zou lopen. De wereldkampioene van 2019 op de 1.500 en 10.000 meter hakte de knoop uiteindelijk gewoon niet door. Ze zou alle drie de afstanden lopen en wel zien waar het schip zou stranden. Dat het een risico was, wist ze zelf ook. Haar belangrijkste concurrente Kipyegon lag al op bed om uit te rusten toen Hassan tot na middernacht interviews gaf in het olympisch stadion in Tokio.

Op sociale media werd de draak gestoken met haar overvolle programma. Voor de grap werd haar foto ook bij andere olympische disciplines gefotoshopt. Wat Sifan Hassan op haar vrije dagen deed? Ze was te zien op een paard, in de turnhal, ze dook van een duikplank en zat in een zeilboot. En tussendoor had ze, getuige de bewerkte foto’s, ook nog tijd voor een potje twister, uitgebreid koken, een rondje met de hond en een middag op het strand.

In werkelijkheid spendeerde Hassan urenlang in het olympisch stadion. Alle afstanden bij elkaar opgesteld loopt ze in totaal bijna 25 kilometer in een week tijd. Ze zit nu op 15, en mag er nog 10.

🇳🇱 @SifanHassan had a day off from her busy #athletics schedule today, but that didn't keep the queen of distance running from staying busy at the #Olympics #SifansDayOff pic.twitter.com/OefjgVvK6m — World Athletics (@WorldAthletics) 3 augustus 2021