Sifan Hassan is nu officieel de beste atlete ter wereld

Sifan Hassan snelt vrijdag naar de overwinning. Beeld Graham Glendinning / SOPA Images

Verwarring alom. Sifan Hassan is zoek. Manager Sander Ogink is haar kwijtgeraakt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Enkele minuten geleden kwam de 26-jarige atlete nog juichend over de eindstreep op de 5.000 meter.

Hassan won vrijdagavond met grote overmacht de laatste Diamond Leaguewedstrijd van het seizoen. Een week geleden was ze al de beste op de 1.500 meter in Zürich. Door haar uitzonderlijke prestaties op meerdere afstanden is ze nu de nummer één van de wereld op een nieuwe wereldranglijst van de internationale atletiekfederatie IAAF, als eerste Nederlander.

Maar waar de beste atlete van dit moment is? Niemand die het weet. Al haar concurrenten zijn de mixed zone al gepasseerd. Ruim een half uur later steekt de Nederlandse van Ethiopische afkomst haar hoofd toch om het hoekje. Ze duikt nog even snel een kamertje in, om kleding aan te trekken. Het is fris in Brussel.

Ongrijpbaar

Hassan is soms ongrijpbaar – in letterlijke zin geldt dat zeker voor haar concurrenten. Ze liep vrijdag op haar laatste wedstrijd voor de mondiale titelstrijd in Doha een gat dicht dat was ontstaan omdat ze drie rondes voor het einde even aan het dromen was. Daarna gooide ze er een indrukwekkende eindsprint uit.

Ze liep haar laatste ronde in 57 seconden, keek ook nog een paar keer achterom en concludeerde dat het met de snelheid vlak voor de WK in Doha wel goed zit. Hassan kwam in 14.26,26 over de finish. De Ethiopische Letesenbet Gidey volgde drie seconden later (14.29,54). Konstanze Klosterhalfen uit Duitsland werd derde (14.29,89).

Twee gewonnen finales in acht dagen, de pot gespekt met 100.000 dollar aan prijzengeld. Hassan blijft zichzelf verbazen. ‘Dit is superlekker. Het is mijn droom om een Diamond League te winnen. Ik kan niet wachten tot de WK’, zegt ze vrolijk als ze zich uiteindelijk in een zwart trainingspak bij de pers heeft gemeld.

Nu is het de grote vraag welke afstanden Hassan over drie weken in het snikhete woestijnstaatje loopt. Op liefst vier nummers heeft ze de beste seizoenstijden gelopen. De 1.500 meter, Engelse mijl (wereldrecord), 3.000 meter en 5 kilometer op de weg (wereldrecord).

Hassan is gek op het korte werk van de 1.500 meter, maar ze heeft ook ambities op de halve en hele marathon. Wat kan zij niet, is de vraag? ‘Ik weet ook niet waarom ik dit allemaal kan. Ik loop gewoon.’

Bizarre combinatie

Ze overweegt op de WK de 1.500 meter, haar lievelingsafstand, te combineren met de 10.000. Het zou een bijzondere – zo niet bizarre – combinatie zijn. Hassan noemt haar voornemen ‘interessant’. De 1.500 en de 5.000 meter zijn moeilijk te combineren omdat ze te kort op elkaar volgen in het programma in Doha.

‘Ik ga sowieso voor twee gouden medailles’, zegt ze geheimzinnig. ‘De 1.500 meter loop ik het liefst. Daar is mijn snelheid veel beter. En ik hoef niet zoveel na te denken.’

En de 10.000 meter? Hassan krabt op haar hoofd. Ze lacht. ‘Vijfentwintig rondjes. Ai. Dan moet ik tellen, veel nadenken. Het zijn eigenlijk te veel rondjes. Maar het zou een mooie dubbel zijn, de 1.500 en de 10.000. Heel interessant.’ Ze weet het allemaal nog niet ‘honderd procent zeker’ en gaat zich de komende weken over de kwestie buigen.

Wat Hassan ook nog niet weet, is dat ze sinds een paar dagen de nieuwe wereldranglijst aanvoert. De ranglijst werd in maart geïntroduceerd door de IAAF. Atleten uit alle atletiekdisciplines kunnen via goede klasseringen in verschillende wedstrijden punten halen. Het is de bedoeling dat de lijst meer media-aandacht genereert, net als in het tennis.

Grote ogen

Door Hassans zege in Zürich op de 1.500 meter is ze de Russische Maria Lasitskene, tweevoudig wereldkampioene hoogspringen, voorbijgegaan. Die staat toevallig naast haar in de interviewruimte in Brussel. ‘Ben ik de nummer één?’, vraagt Hassan met grote ogen. ‘Dat wist ik niet. Dat is mooi, zeg.’ Ze pakt spontaan de arm van Lasitskene vast. ‘Congratulations’, roept Hassan in de verwarring, alsof de Russin eerste staat. De 26-jarige hoogspringster, die vanwege het Russische dopingschandaal onder een neutrale vlag uitkomt, aait Hassan over haar schouders.

In tegenstelling tot de Nederlandse heeft de Russin al twee wereldtitels op zak. Hassan won nog nooit WK-goud in de buitenlucht. Ze werd in 2016 wel eerste op de WK indoor op de 1.500 meter. Na twee bronzen plakken, in Beijing in 2015 op de 1.500 meter en in 2017 op de 5.000 meter, staat er nog maar één wens op haar verlanglijstje. Goud. Liefst twee keer. Het is alleen nog de vraag op welke afstanden.

Dan wordt ze midden in het gesprek ineens onderbroken. De manager. Ze moet nu écht weg richting de prijsuitreiking. Hij verliest haar niet meer uit het oog. Want je weet het met Hassan maar nooit.