Sifan Hassan is naast coach nu ook trainingsgroep kwijt

Ex-atleten verklaarden dat coach Alberto Salazar (midden) zich niet hield aan de antidopingregels en ze via de vernuftige inzet van wetenschappelijke methoden trachtte te omzeilen. Beeld AFP

Het besluit komt voor Hassan als een verrassing, hoewel ze eerder al haar coach kwijtraakte. Alberto Salazar, de initiator en leider van de even succesvolle als controversiële trainingsgroep, werd twee weken geleden voor vier jaar geschorst wegens dopingvergrijpen.

Het management van de tweevoudig wereldkampioene, die zich in Ethiopië voorbereidt op de halve marathon van Valencia, liet donderdag weten dat een terugkeer naar Oregon ondanks de schorsing van Salazar een van de opties was. De trainingsgroep was immers niet geschorst. Ze zou in Amerika kunnen werken onder een van de andere coaches die bij Nike onder contract staan.

Sifan Hassan nadat ze vorige week zaterdag de finale van de 1.500 meter won. Beeld AFP

De opheffing van het Project is geen erkenning van schuld door Nike. Het bedrijf blijft Salazar bijstaan in zijn beroepszaak tegen de schorsing. Nike-topman Mark Parker schreef in het memo dat de aanhoudende negatieve publiciteit de atleten te veel afleidt. Het zou hun prestaties en training negatief kunnen beïnvloeden.

Fenomeen

Het Nike Oregon Project bestond sinds 2001. Het werd opgericht om aan te tonen dat Amerikaanse atleten zich niet hoefden neer te leggen bij de Oost-Afrikaanse dominantie op de lange afstanden. De atleten van Salazar hebben veel succes gekend. Zo domineerde de Brit Mo Farah jarenlang de 5.000 en 10.000 meter.

Sifan Hassan trainde sinds eind 2016 aan de Amerikaanse westkust en groeide onder leiding van Salazar uit tot een fenomeen. Ze staat eerste op de mondiale ranglijst voor atleten en won bij de WK atletiek met overmacht de 1.500 en 10.000 meter, een nooit eerder vertoonde combinatie.

Nike is in de atletiek een enorme machtsfactor. Hoewel het concern veel meer geld verdient met sporten als voetbal, golf en basketbal, behoort hardlopen tot het dna van het miljardenconcern. Oprichter Phil Knight was zelf een middellange afstandsloper.

Het Nike Oregon Project kende naar verluidt een onbeperkt budget. Het verkreeg de afgelopen zes jaar een slechte naam door onthullende verklaringen van ex-atleten die vonden dat Salazar zich niet hield aan de antidopingregels en ze via de vernuftige inzet van wetenschappelijke methoden trachtte te omzeilen. Salazar is onder meer geschorst wegens experimenten met testosteron en manipulatie van dopingtesten.