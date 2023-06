Sifan Hassan is het niet verleerd. Eindschot geeft haar vertrouwen voor de WK

Sifan Hassan wint zondag de 1.500 meter op de FBK Games in Hengelo. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Sifan Hassan kan beter lopen dan ze gooit. De bos bloemen die ze als winnares direct na de 1.500 meter in de handen gedrukt krijgt, smijt ze uit enthousiasme richting het publiek. De bloementuil ploft vlak voor het hekje dat de toeschouwers van de atletiekbaan in het Fanny Blankers-Koenstadion scheidt. Ze kan erom lachen. Hassan kan zondagavond om alles lachen, want de zenuwen die ze voor haar terugkeer op de 400-meterbaan had, waren onterecht.

Ze had nauwelijks geslapen de nacht voor de 1.500 meter van zondag. Hoe moest ze die race aanpakken? Ze heeft olympisch brons, maar liep na de Olympische Spelen van Tokio die voor haar korte afstand helemaal niet meer.

Ze verlegde haar aandacht naar langere afstanden. Eind april won ze op spectaculaire wijze de marathon van Londen, haar debuut op die 42.195 meter. Ze vreesde door de trainingen voor die onderneming aan snelheid te hebben ingeboet, maar roestig bleek ze allerminst.

In Hengelo loert Hassan zondagavond in het zonnige, maar winderige stadion, op het moment om te versnellen. Als de bel gaat loopt ze in tweede positie, ietsje aan de buitenkant, zodat ze goed zicht heeft en concurrenten die van achteren komen op zou kunnen vangen. Met nog 300 meter te gaan, zet ze aan en schuift naar de kop. Alleen de 19-jarige Nelly Chepchirchir uit Kenia haakt aan.

Zenuwachtig

Tussen de twee ontspint zich een serieuze sprint, die Hassan met grote passen wint. Met de eindtijd van 3.58,12 duikt ze onder de limiet voor de WK die in augustus in Boedapest gehouden worden. Juist die eindsprint vervult haar met plezier. Ze kan het nog.

‘Ik was echt heel zenuwachtig. Elke keer op training: snelheid verloren’, vertelde ze. Haar coach voorspelde dat ze in de richting van 3.55 zou kunnen lopen, zij verklaarde hem voor gek.

Dat ze van die tijd nog een paar seconden verwijderd bleef, lag aan de tactiek die ze had uitgedacht. Ze liep afwachtend. Dat ze daarna nog zo kun spurten en de WK-limiet haalde, had ze niet verwacht. ‘Ik ben echt heel verbaasd. Dit geeft me zelfvertrouwen.’

Van tevoren vertelde Hassan dat de 1.500 meter voor haar een als wedstrijd vermomde training was. Dat ze zich voor de WK richtte op de 5.000 en 10.000 meter. Dat ze 1.500 meter in dienst van die langere nummers deed. Als een poging om de explosiviteit in haar lichaam wakker te schudden.

Na maanden van marathontrainingen, waarin het adagium ‘rustig aan’ was, is het voor de 30-jarige lastig om zichzelf weer met een hoog tempo te pijnigen. Niet eens fysiek, maar vooral mentaal.

Dat ze niet al te zeer hoefde vrezen dat de marathon haar vermogens op de atletiekbaan had aangetast was al duidelijk. Een dag eerder, op zaterdagavond was er speciaal voor Hassan al een 10.000 meter georganiseerd in het Hengelose atletiekstadion.

Geen races tot WK?

Die afstand was wat haar betreft het hoofdprogramma voor het weekend. De langste afstand op de baan ligt het dichtste bij het duurwerk dat bij de marathon past. Ze won in 29.37,81, al had ze verrassend veel tegenstand van de Keniaanse Grace Loibach Nawowuna (29.47,42).

Met de 10.000 meter was Hassan dik tevreden. Na afloop in ieder geval. Onderweg viel het haar zwaar, vooral de eerste 5.000 meter voelde ze zich niet op haar gemak. Pas vanaf zo’n 7.000 meter kreeg ze haar oude gevoel een beetje terug. Ze wist er zelfs een eindsprint uit te persen. Ze had toen al kunnen weten dat er met haar sprintkwaliteiten weinig mis was en toch bleven de zenuwen knagen, een doorwaakte nacht lang.

Met hernieuwd vertrouwen zal Hassan de voorbereiding op de WK ter hand nemen, maar dat zal ze buiten de schijnwerpers doen op haar vaste stek in Utah. Daar, niet ver van Salt Lake City, kan ze op hoogte trainen. Ze vindt het er, mede door de hoge temperaturen, zwaar, maar omdat de trainingen aanslaan houdt ze aan die plek vast.

Het publiek zal haar de komende maanden waarschijnlijk weinig in actie zien. Misschien zelfs helemaal niet. Ze zal zelfs tot aan de wereldkampioenschappen de financieel aantrekkelijke Diamond Leagues mijden. Hoewel Hassan daar als vedette flinke bedragen kan toucheren, verkiest ze een grondige trainingsperiode. Of ze zal lopen? ‘Dat zullen we zien.’ Content is ze wel dat ze in elk geval de keuze heeft.’

Het kan nu eenmaal niet anders, legde ze vorige week uit. Ze moet terug in het baanregime, zichzelf weer leren leeg te trekken om in Boedapest om de zege te kunnen strijden. En dat is haar meer waard dan start- en prijzengeld in de Diamond League.

Na afloop van de 1.500 meter loopt Hassan met een brede grijns rond door het stadion. Ze gaat met iedereen die het wil op de foto, schudt handen en straalt. Er gaat een soort gelukzaligheid van haar uit nu ze weet dat haar oude stiel haar nog zo goed afgaat. ‘Ik ben nu weer helemaal om naar de baan.’