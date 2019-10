Sifan Hassan is haar Amerikaanse coach kwijt, de toekomst is ongewis

Sifan Hassan na de winst op de 1500 meter in Doha. Beeld AFP

Het is niet duidelijk wat er met de groep gaat gebeuren. De Atletiekunie sluit niet uit dat ze zal terugkeren naar Nederland. Met het oog op de Olympische Spelen, die over tien maanden in Tokio worden gehouden, is de situatie van Hassan verre van ideaal. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Commité, Thomas Bach, wil dat er extra onderzoek komt naar alle atleten die onder de geschorste coach Alberto Salazar hebben getraind. De voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF Sebastian Coe vindt dat de atleten ‘alle connecties met Salazar’ moeten verbreken.

De Atletiekunie is veel minder stellig. De bond staat nog steeds achter het besluit om Hassan naar Amerika te laten gaan in 2016, ook al was Salazar toen al omstreden. Technisch directeur Ad Roskam: ‘Dat rapport lag er al vrij lang. We hebben het gelezen en wisten dat er een sanctie uit zou kunnen voortkomen. Daarop hebben we besloten dat de medische begeleiding van Sifan in onze handen bleef. Zij had daar de grootste kans om haar talent optimaal te ontplooien. Dat is onze job, wij moeten mensen helpen hun talent optimaal te ontwikkelen. En ja, daar zitten allerlei risico’s aan.’

Roskam neemt het zichzelf niet kwalijk dat het imago van Hassan is beschadigd door de banden met Salazar. Had de bond haar daarvoor niet in bescherming moeten nemen? ‘Ja, haar imago is beschadigd. Kunnen wij ons dat kwalijk nemen? Nee. Want wij hebben bewust de keuze gesteund om daar te trainen.’

Hassan vindt zelf het bewijs waarop Salazar is geschorst, niet duidelijk. ‘In Amerika gaan wel vaker mensen de gevangenis in zonder dat ze schuldig zijn’, aldus Hassan. Roskam vindt het ook moeilijk om het rapport waarop Salazar geschorst is, te onderschrijven. ‘Het is niet aan ons om daarover te oordelen. Daar zijn instanties voor. En die volgen wij wel. Er ligt een schorsing en Sifan kan niet met Alberto werken. Wij zijn tegen alles wat met doping te maken heeft. Maar het ligt soms wat genuanceerder.’

Roskam vindt de vragen aan het adres van Hassan, of ze wel schoon sport, niet eerlijk. ‘Als je onbegrijpelijke, exceptionele prestaties levert, komt die vraag in dit tijdperk meteen. We hebben de prestaties, de medische checks en de controles. Het is een ongepaste vraag, maar ik begrijp het sentiment wel. Dat is het gevolg van de mensen die hun medesporters hebben bedrogen. Dat moet verschrikkelijk frustrerend zijn voor sporters.’