Sifan Hassan gaat te vroeg en stort in: vijfde plaats op 1.500 meter

Wrevel

In sommige kringen wekt die positieve boodschap wrevel. Coach Salazar is door meerdere ex-atleten en ex-medewerkers beschuldigd van ongeoorloofde praktijken. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada heeft een lijvig onderzoek over het Oregon Project gepubliceerd. Maar geschorst is Salazar nooit, net zo min als zijn steratleet Farah.



Hassan reageert steevast kriegelig als de beschuldigingen ter sprake komen. Zij heeft van doping niets gemerkt in Amerika, zij wil er ook niets mee te maken hebben. Ze is alleen in Oregon vanwege de gedegen kennis over atletiek, de superieure faciliteiten en de inspirerende omgeving. Zij wil simpelweg haar talent benutten. Daar droomde ze vroeger al van, toen ze in armoe opgroeide in Ethiopië. Als wereldburger met een Nederlands paspoort heeft ze nog altijd diezelfde ambitie.



Hassan vertrouwde er op dat zij haar eindsprint 600 meter zou kunnen volhouden, net zoals ploeggenoot Mo Farah aan het slot van de 5.000 en 10.000 meter placht te doen. Maar haar moed bleek maandag overmoed. Vier vrouwen met tragere beste seizoensprestaties verzwolgen haar in slotmeters. Zelfs Caster Semenya, de tweeevoudig olympisch kampioen op de 800 meter, had aan het eind meer energie over. Voor Hassan zal het een harde les zijn. Alles goed gedaan en toch geen prijs. Er zijn atleten om minder in een identiteitscrisis beland.