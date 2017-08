Sifan Hassan faalt op 1.500 meter: eindigt op vijfde plaats

Ze eindigde als vijfde nadat ze met 600 meter te gaan een lange eindsprint aantrok. Ze lag voorop tot 50 meter voor de streep, maar toen was haar energie op. De Keniaanse olympisch kampioen Faith Kipyegon, een pupil van de Nederlander Bram Som, pakte de overwinning in 4.02.59. De tijd van Hassan: 4.03,34.



Peilloos was Hassans verdriet twee jaar geleden, toen ze bij haar WK-debuut door een tactische fout op de derde plaats belandde. Ze wilde zich verstoppen, of liever nog van de aardbodem verdwijnen uit schaamte over wat zij zag als een totale mislukking.



Ook de vijfde plaats op de Zomerspelen van Rio de Janeiro kwam hard aan, al wist ze dat haar voorbereiding ernstig was verstoord door een hamstringblessure die haar maanden aan voorbereidingstijd kostte.



Hoe anders leefde ze naar de WK in Londen toe. De wedstrijden leken een lolletje vergeleken bij de pijn die ze in trainingen doorstond, zei ze opgewekt als ze voor Europese races overvloog uit haar thuisbasis in Portland, Oregon. Daar heeft ze zich aangesloten bij de trainingsgroep van oud-marathonloper Alberto Salazar, die onder meer de Britse langeafstandsvedette Mo Farah (viervoudig olympisch kampioen) bijstaat.



Het contrast tussen de trainingswijze van Salazar en haar voormalige coach en ontdekker Honoré Hoedt, met wie ze tussen 2013 en 2016 samenwerkte, is in haar beleving groot.