Sifan Hassan: ‘Er moet iets magisch gebeuren om goud te winnen’

Sifan Hassan, olympisch kampioen in Tokio op de 5.000- en 10000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Was er dit jaar geen WK atletiek geweest, dan had tweevoudig olympisch kampioen Sifan Hassan waarschijnlijk dit jaar geen wedstrijd gelopen. Maar er is wel een WK en dus trok ze zichzelf in gang met de hoop op een medaille.

Op was ze, na het olympisch seizoen. In Tokio had ze alles gegeven wat ze in zich had met een unieke verzameling medailles tot gevolg: goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. En hoe onverwoestbaar ze tijdens de Spelen ook overkwam, de terugslag kwam onvermijdelijk. ‘Ik dacht dat het makkelijk zou zijn om na de Spelen door te gaan, maar ik vond het heel moeilijk om me weer te focussen.’

De Spelen waren een hoogtepunt voor de 29-jarige Hassan, die in 2008 als asielzoekster naar Nederland kwam en verslingerd raakte aan hardlopen. Ze had haar doelen in Japan bereikt, wat moest ze zichzelf nu voor uitdagingen stellen? Ze wist het niet en nam vakantie. Dat betekent bij haar: niet hardlopen. Dat is al zo sinds ze onder leiding van Honoré Hoedt aan haar opmars in de atletiek begon. ‘Ik vergeet dan dat ik topatleet ben. Ik heb wel geprobeerd dat te veranderen, maar dat lukt niet altijd.’

Het hoefde ook niet. Coach, management, iedereen begreep dat ze gebaat was bij het verzetten van haar zinnen. Ze reisde naar Turkije, Ethiopië en ging op bedevaart naar Mekka. ‘Die plek is echt fantastisch. Er zijn daar zoveel verschillende mensen uit zoveel verschillende landen. Het is een beetje als de Spelen.’

Het was niet alleen de impact van de Spelen van Tokio die haar de lust om hard te lopen deden verliezen. Ook het vooruitzicht van de komende jaren boezemde angst in. Normaliter zijn de WK’s in oneven jaren, maar door corona werd dat van 2021 doorgeschoven naar deze zomer. En volgend jaar is er weer één, zoals gebruikelijk. Dan in 2024 Spelen van Parijs en in 2025 wacht alweer een WK.

Paar maanden stilstand

En haar agenda kende al geen lege dagen: na het WK-seizoen van 2019 was er geen jaar waarin Hassan even op adem kon komen. Ook al gingen in 2020 de Spelen niet door, ze had er wel voor getraind. Dat hakt erin. ‘Ik denk niet alleen voor mij, ook veel andere atleten hebben mentale problemen.’

Wat bedoeld was als een vakantie van een week of drie draaide uit op een hardlooploze periode van een paar maanden. Ze voelde geen drang om te rennen, maar bang dat ze het plezier niet meer zou hervinden, was ze niet. Dat was in het verleden ook altijd weer teruggekeerd. ‘Ik was wel bang dat als ik zonder pauze zou doorgaan, ik in Parijs op zou zijn’, zegt ze. ‘Ik weet hoeveel ik voor Tokio heb gedaan.’

Toch kon ze het niet over haar hart verkrijgen om dit seizoen helemaal over te slaan. Daarvoor betekenen de WK te veel voor haar. Zeker omdat het in Eugene is, niet ver van de plek waar ze een aantal jaar trainde bij het Nikes Oregon Project, onder leiding van de omstreden coach Alberto Salazar. De roots van Nike, nog altijd haar sponsor, liggen in Eugene. Ze wilde iets terugdoen. Dwang om deel te nemen voelde ze niet, bezweert ze. ‘Rennen moet een eigen keuze zijn. Zoiets kun je niet pushen.’

Hassan doet het wel iets rustiger aan dan in Tokio. In Eugene neemt ze enkel deel aan de 5.000 en 10.000 meter. De 1.500 meter, die ze lopen mocht, slaat ze over. ‘Je moet slim zijn om een lange carrière te kunnen hebben. Het is balanceren, zorgen dat je je kaarsje niet opbrandt.’

Hassan traint met coach Tim Rowberry doorgaans in Park City, een wintersportdorp bij Salt Lake City in Utah. Daar doet ze een week voor de WK haar verhaal vanuit een stilstaande skilift met uitzicht op de bergen. En ze bekent dat het tot voor kort voor geen meter liep. Drie weken voor de mondiale titelstrijd sloeg de paniek toe. ‘Ik was nergens. Ik had overal pijntjes.’

Even snel als de paniek opkwam, verdween die weer. De laatste twee weken voelt ze zich kiplekker. ‘Ineens was het weer oké. Ik weet niet waar het vandaan kwam.’

Over waartoe ze instaat is, tast ze in het duister. Het is duidelijk dat ze minder heeft getraind dan vorig jaar, maar het staat of valt bij de inspanningen die haar concurrenten hebben gedaan. Hebben zij ook een dipje gehad na de Spelen van Tokio of hebben ze vol doorgetraind? ‘Er moet iets magisch gebeuren om goud te winnen. Misschien is mijn vorm goed genoeg, maar dat ligt aan andere atleten. Als zij net zo hebben getraind als ik vorig jaar heb gedaan, zo hard, dan lopen ze net zo hard als ik toen.’

Als anderen beter zijn, dan zal ze dat accepteren. Ze weet dat ze niet te veel mag verwachten. In feite heeft ze maar tien weken echt getraind voor de WK. Maar zij en haar coach hopen dat dat evengoed genoeg is om mee te doen in de strijd om de medailles. ‘In trainingen gaan we altijd voor goud’, zegt Rowberry, ‘maar we kunnen de concurrentie niet controleren. Eerlijk: we moeten het gaan zien.’

Misschien is het genoeg, want ze mag dit jaar relatief weinig hebben getraind, in de afgelopen jaren heeft ze wel een stevige basis gelegd. ‘Met alle kilometers van vorig jaar heb ik één klik nodig om in goede vorm te zijn.’