Sifan Hassan en Femke Bol genomineerd voor eretitel ‘Wereldatlete van het Jaar’

Sifan Hassan verbeterde dit jaar haar werelduurrecord. Beeld BELGA

Hassan (27) behoort al jarenlang tot de wereldtop op de afstanden van 1.500 meter tot de halve marathon. Ze voert bovendien al sinds september 2019 de wereldranglijst aan van World Athletics. Daarop zijn alle atletes in alle disciplines gerangschikt volgens een ingenieus puntensysteem.

Hassan leverde dit jaar haar beste prestatie door het werelduurrecord te verbeteren. In september liep ze in België 18 kilometer en 930 meter in 60 minuten. Dat was ruim 400 meter meer dan het oude record. De uurloop wordt zelden gelopen door de wereldtop van de atletiek en geniet weinig status.

Vier andere genomineerde atletes verbeterden dit jaar eveneens een wereldrecord. Peres Jepchirchir en Ababel Yeshaney uit Kenia en Ethiopië scherpten allebei het record op de halve marathon aan. Yulimar Rojas uit Venezuela was de beste ooit bij indoor hinkstapspringen en de Ethiopische Letesenbet Gidey verbrak de mondiale toptijd op de 5.000 meter.

Femke Bol (20) is de tweede Nederlandse kanshebber. Ze brak dit jaar internationaal door. Ze won alle zes de 400-meterhordenraces waaraan ze meedeed. De snelste jaartijd staat op haar naam.

Bol behoort tot de groep van vijf genomineerde atletes die allemaal ongeslagen waren in 2020 en verantwoordelijk waren voor de beste prestatie van het jaar binnen hun eigen discipline. Het verschil met de andere vijf atletes is dat deze groep geen wereldrecord verbeterde in 2020.

De prijs wordt toegekend door een vakjury, de atleten zelf en het publiek. World Athletics heeft een vakjury aangesteld, die voor 50 procent bepaalt wie de award krijgt. De atleten en de fans mogen ook stemmen. De voorkeuren van deze twee groepen wegen allebei voor 25 procent mee. Op sociale media wordt een profiel van alle genomineerden geplaatst. Elke like of retweet die deze post ontvangt, telt als één stem.

Iedereen kan tot 15 november stemmen. Hierna wordt de lijst teruggebracht tot vijf finalisten. Op 5 december wordt bekendgemaakt wie de beste atlete van 2020 is en de prijs van 100.000 dollar ontvangt.

Mocht Hassan of Bol winnen, dan zou zij de eerste Nederlander ooit zijn. Daphne Schippers was er in 2015 dichtbij. De Utrechtse sprintster behoorde tot de laatste drie kanshebbers, maar de keuze viel op de Ethiopische afstandloopster Genzebe Dibaba.