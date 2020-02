Sifan Hassan blijft haar trainers trouw ondanks imagobeschadiging

Sifan hassen tijdens haar winnende race op de 1500 meter in Qatar. Beeld Getty Images for IAAF

Ze sprak met verschillende trainers, liet haar gedachten gaan over meerdere trainingslocaties en ze was overal welkom. En toch blijft Sifan Hassan bij het oude vertrouwde. Na maanden wikken en wegen besloot de tweevoudig wereldkampioene dat ze de komende tijd in Amerika blijft. Hassan vervolgt haar voorbereiding op de Spelen in Portland bij de oude groep van haar geschorste coach Alberto Salazar.

De omstreden coach werd op de WK atletiek in oktober voor vier jaar uit de sport verbannen omdat hij dopingreglementen heeft overtreden. Hassan gaat nu verder met zijn assistent Tim Rowberry. De Amerikaan trainde haar al vaker, ging ook mee op trainingsstages en heeft nu ook de hoofdverantwoordelijkheid over Hassan.

De keuze is vanuit sportief oogpunt niet verrassend. Met nog 149 dagen te gaan tot de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio wil Hassan haar situatie zoveel mogelijk hetzelfde houden. Grote veranderingen vlak voor de Spelen doen prestaties vaak geen goed. De 27-jarige atlete beschikt in Portland over de beste trainingsfaciliteiten ter wereld. Hassan woont op loopafstand van de baan. Ze slaapt in een kamer waarin grote hoogte wordt gesimuleerd. Haar lichaam denkt daardoor dat ze permanent op een berg slaapt: goed voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes met een betere zuurstofopname als resultaat. In die omgeving heeft zij de beste resultaten uit haar carrière behaald. Ze won uniek dubbel goud op de WK in Doha met de wereldtitel op de 1.500 meter én de 10.000 meter.

Na de schorsing van Salazar trok geldschieter Nike na toenemende kritiek de stekker uit het sportief succesvolle Nike Oregon Project. De atleten die er zaten, kunnen in ieder geval tot en met Tokio gebruikmaken van de campus. Ook de oude assistenten van Salazar geven er nog training. In die zin verandert er niet veel in Portland. Door bij Rowberry te trainen, blijft Hassan zo dicht mogelijk bij de trainingsleer van haar oude coach waar ze nog altijd groot vertrouwen in heeft.

Hassen zegt dat ze haar medailles zonder verboden middelen heeft gehaald. Beeld BSR Agency

Voor het imago van Hassan is de keuze voor een groep waar de grenzen van het toelaatbare werden opgezocht en overschreden, wél discutabel. Salazar werd geschorst omdat hij experimenteerde met testosteron, een coach een verboden hoeveelheid van het middel L-carnitine gaf en atleten vroeg gevoelige informatie verborgen te houden voor dopingcontroleurs. Het onderzoek naar Salazar liep al toen Hassan zich na de Spelen van 2016 bij zijn groep voegde. Het interesseerde haar niet dat haar nieuwe coach de hoofdpersoon was in een grootschalig dopingonderzoek van het Amerikaanse dopingagentschap Usada. Volgens haar management kon er niet gewacht worden op de uitkomst van het onderzoek omdat de carrière van Hassan door moest gaan.

Atleten die onder Salazar hebben getraind, zeggen imagoschade te hebben opgelopen door de schorsing. Olympisch kampioen Mo Farah, die zijn vier olympische medailles onder Salazar veroverde, vertelde zaterdag in The Times dat hij financiële en emotionele schade heeft opgelopen door de band met de nu geschorste coach. Maandagavond zond de BBC een documentaire uit waaruit blijkt dat Farah tegen dopingcontroleurs heeft gelogen over het gebruik van het middel L-carnitine.

Hassan werd op de WK geconfronteerd met kritische vragen. Als zij bij een geschorste coach trainde, had zij haar resultaten dan wel op een eerlijke manier behaald? Hassan reageerde woedend op dergelijke vragen. Ze zegt dat ze haar medailles zonder verboden middelen heeft gehaald en dat ze nooit iets heeft gezien wat niet door de beugel kon. Toch wordt ze door sommige concurrenten met argwaan bekeken. Of dat nou terecht is of niet.

Hassan had een statement kunnen maken door niets meer te maken willen hebben met de groep waar de extreme ambitie van coach Salazar in het verleden tot omstreden praktijken heeft geleid. Ze heeft haar voormalige coach, die haar als een dochter zag, nooit af willen vallen. Voor haar imago had ze dat beter wel kunnen doen. Hassan verdiepte zich amper in het onderzoek dat ging over de periode voor haar tijd in Oregon.

Mogelijk heeft de atlete adviezen van de Nederlandse atletiekunie of haar management om ergens anders te trainen, in de wind geslagen. Dat zou niemand verrassen. Hassan is eigenwijs. Zij maakt haar keuzes op gevoel en gelooft dat zij daarmee in Tokio de beste kans op goud heeft. Met het risico dat die medailles als besmet zullen worden beschouwd.