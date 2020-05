Siem de Jong wil bij Cincinnati wel eens met het team trainen

Siem de Jong met shirt van Cincinnati. Beeld JEREMY MILLER / FC Cincinnati

Hoe heb je de eerste maand na je komst ervaren?

‘Na mijn presentatie moest ik meteen voor twee weken terug naar Nederland voor mijn werkvergunning. Daardoor miste ik de eerste twee speelronden. Dat waren precies de enige wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn.’

Het lijkt me een uitdaging, wennen aan een nieuwe omgeving te midden van een pandemie.

‘Dat was inderdaad apart. De gouverneur van Ohio was vrij snel met de lockdown. Ik ben hier met mijn vrouw en twee jonge dochters. We wisten niet wat er ging gebeuren. Voor onze komst dachten we nog: we moeten snel gaan vliegen, anders komen we het land niet in. Achteraf was het niet zo erg geweest als we in Nederland waren gebleven. Daar hadden we tenminste nog contacten. Hier mocht ik niet eens naar de club.’

Hoe is het nu?

‘Je kunt weinig, maar we hebben het goed. Cincinnati is een prima stad. Door de lockdown duurde het wat langer om ons huis in te richten. Ook hier was de Ikea dicht. De mensen zijn vriendelijk. Onze buren kwamen meteen een taart brengen, netjes op afstand. Ze hadden zelfs cadeaus voor de kinderen gekocht.

‘De situatie is hier vergelijkbaar met die in Nederland, naar wat ik hoor. Het gaat allemaal langzaam weer open. Laatst moesten we met ons dochtertje naar het ziekenhuis. Ik vroeg me af of dat wel slim was, maar hoorde dat er geen coronapatiënten lagen. Dan moest het meevallen, dacht ik.’

‘Mijn dochters zijn nog jong. Vooral de oudste van tweeënhalf vindt het moeilijk om opa en oma niet te zien. Toen ik een jaar voor Sydney FC in Australië speelde, hadden we de helft van de tijd bezoek. Dat zal nu anders zijn.’

Jullie zijn op 9 mei weer begonnen met trainingen bij de club. Hoe gaat dat?

‘We trainen drie keer per week, in kleine groepjes en op afstand van elkaar. Eigenlijk individueel dus. Het is vooral conditiewerk. Onderhoud. Je loopt het veld op, traint, loopt het veld af en rijdt naar huis. Interactie is er nauwelijks. De jongens op het andere veld spreek je niet eens. In de drie dagen voor de lockdown begon, heb ik kennisgemaakt met mijn teamgenoten. Normaal gesproken leer je de namen en gezichten vanzelf kennen als je rondhangt op de club. Nu ken ik ze eigenlijk alleen op papier of van het appen.’

Ik zag je op Instagram met een bal aan een touwtje, vastgemaakt via een band om je middel.

‘Op die manier kun je een beetje kaatsen met jezelf. Zoals je het van jongs af aan leert. We zijn hier nog niet zover dat we de bal naar elkaar mogen passen. De eerste paar dagen was ik blij dat ik het veld weer op kon, maar na een tijdje wil je ook weer oefeningen doen met het team. Dit gaat snel vervelen.’

Hoe heb je je conditie thuis op peil gehouden?

‘Er is een parkje in de buurt van mijn huis, met van die paden met houtsnippers. Daar heb ik hardgelopen. Ik heb een spinfiets gekocht, kreeg wat spulletjes van de club. Het is gek dat je nergens naartoe werkt. Daar had ik het nog met Daley Blind over. In Nederland hebben ze een datum waar ze zich op kunnen richten. Dat scheelt wel, qua gevoel. Als de conditietrainer ons ineens een zware training geeft, maken we weleens grapjes: weet je meer dan wij? Gaan we weer spelen?’

De MLS heeft plannen voor een hervatting op één locatie. Alle spelers van de 26 clubs in quarantaine in Orlando, bij Disneyworld. Vier weken gefaseerd trainen in een ‘bubbel’ en vervolgens een toernooi met groeps- en knock-outfase. Je zou twee maanden weg zijn. Zie je dat zitten?

‘Volgens mij is het niet onveilig. Ze willen veel gaan testen. Ik heb begrepen dat er specialisten bij zullen zijn. Het lijkt me eerlijk gezegd geen slechte oplossing. Wat ik niet zie zitten is dat gezinsleden niet mee mogen, volgens de plannen die er nu liggen. Ik kan mijn vrouw en kinderen niet twee maanden achterlaten. Alleen als ze mee kunnen, wil ik daar spelen.’

Mis je het spelletje?

‘Dat is waarom ik hier naartoe ben gekomen. Omdat ik het miste om wedstrijden te spelen. Bij Ajax was dat moeilijker door de concurrentie. Hier is de kans groot dat ik zal spelen. Uiteindelijk is dat waar je het plezier uithaalt.’