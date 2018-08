Shreyas Royal, pas 9, talentvol en middelpunt van een Britse schaakrel

Ook de ijverigste volgers van het schaaknieuws zullen de naam van de 9 jaar oude Shreyas Royal misschien niet kennen. Hij werd geboren in India, woont sinds 2012 in de Engelse stad Woolwich en is onmiskenbaar een veelbelovende schaker. Zo veelbelovend zelfs dat zijn enthousiaste coaches hem aanprijzen als een mogelijk toekomstige wereldkampioen.

Shreyas Royal.

Goed nieuws dus voor het schaken in Groot-Brittannië, ware het niet dat Royal binnenkort het land moet verlaten. Het visum van zijn vader loopt af en wordt niet verlengd omdat de ict-specialist jaarlijks minder dan 120 duizend pond (133 duizend euro) verdient. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is soms coulant voor ouders van talentvolle sporters, maar schakers worden niet als sporters beschouwd.

De affaire houdt de gemoederen bezig. Artikelen in de Britse pers leidden tot verontwaardigde klachten dat het ministerie kennelijk bereid is de toekomst van een uitzonderlijk begaafd kind in gevaar te brengen. Acteur John Cleese twitterde dat ‘het karakteristiek is voor deze vreselijke regering dat zij geld belangrijker vindt dan talent’.

De teleurstelling van Royal, zijn ouders en de Britse schakers is groot, al vermoed ik dat de carrière van het wonderkind zich ook na terugkeer in zijn geboorteland voorspoedig zal ontwikkelen. Dankzij Vishy Anand is India zeker geen schaakwoestijn. Het land heeft goede coaches, de toernooien volgen elkaar op en de heilzame concurrentie van sterke generatiegenoten is er aanzienlijk groter dan in Groot-Brittannië.

Tijdens het recente Brits kampioenschap in Hull speelde Royal in de tweede groep, het Major Open. Na een voortvarende start van 4 uit 5 moest hij terrein prijsgeven, waarna hij dankzij een vlotte aanvalsoverwinning in de slotronde eindigde op een verdienstelijke 14de plaats met een score van 5,5 uit 9.