Showvrouw Sha’Carri Richardson naar sprintzege bij Diamond League in Doha

Sha’Carri Richardson (23) zou met haar snelle benen weleens de oplossing kunnen zijn voor de tanende populariteit van atletiek in de VS. Want rap is ze. Vrijdag won ze de 100 meter bij de Diamond League in Doha in een snelle 10,76.

De afgelopen jaren kwam Richardson, die met 10,71 de zesde tijd ooit achter haar naam heeft, vooral om de verkeerde redenen in het nieuws. Ze was geplaatst voor de Spelen van Tokio, maar reisde niet af naar Japan. Nog voor de Amerikaanse bond de olympische selectie had samengesteld werd haar naam geschrapt, omdat ze positief testte op cannabis. Na het overlijden van haar moeder had ze troost gezocht in verdovende middelen. Ze werd voor een maand geschorst.

Het is niets voor Richardson om stil in een hoekje te kniezen. Tegenover de pers houdt ze het liefst de kaken op elkaar, maar op de sociale media is het anders. Op de dag van de olympische 100-meterfinale stuurde ze een tweetje: ‘Missen jullie me al?’ Op Instagram, waar ze 2,2 miljoen volgers heeft, deelt ze lief en leed. Zoals haar boosheid toen ze afgelopen januari na onenigheid over haar telefoongebruik uit een vliegtuig werd verwijderd.

Shownummer

Vorig jaar liet ze op de atletiekbaan bemoedigende resultaten zien, maar bij de Amerikaanse trials voor de wereldkampioenschappen werd ze uitgeschakeld. Zo liep ze het mondiale titeltoernooi in eigen land mis. Voor de fans was dat jammer, want Richardson is een vrouw die van de sprint een show weet te maken.

Daarmee zou Richardson een rol kunnen spelen in een herwaardering voor de atletiek in de VS. De atleten leggen het af tegen de sterren van de grote Amerikaanse sporten. Om dat tij in aanloop naar de Spelen van 2028 in Los Angeles te keren is een atleet als Richardson welkom. Met haar getatoeëerde ledematen, lange felgekleurde nagels en bravoure kan ze de boel opschudden. Maar dan moet ze ook prestaties leveren. Met de zege in Doha bewijst Richardson in elk geval dat ze nog altijd tot de wereldtop kan behoren. Niemand was dit jaar nog zo snel.

Haar wederopstanding dankte Richardson naar eigen zeggen aan haar terugkeer tot het geloof. Dat was voorgaande jaren wel anders. Ze was verdwaald, vertelde ze op Instagram. Dat ze weer wint, is wat haar betreft geen sportieve comeback, maar een teken dat ze geestelijk gezond is. ‘Ik ben niet terug, ik ben beter.’