Shownummer Monfils moet veel goedmaken in tennisfinale Rotterdam

Gael Monfils haalt met een spagaat een scherpe crossbal. Beeld Jiri Büller

Gaël Monfils legt troostend een hand in de nek van Félix Auger-Aliassime. De 33-jarige Fransman kijkt zijn veertien jaar jongere tegenstander in de finale van het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam indringend aan. ‘Jij gaat een groot, groot kampioen worden’, zegt hij tegen de jongste finalist in Ahoy ooit. ‘Heb geduld, en je zult veel titels winnen. Jouw tijd komt nog.’

Auger-Aliassime kijkt met een voorzichtige glimlach in de ogen van de nummer 9 van de wereld. Hij hoopt dat het waar is. De 19-jarige Canadees komt er in de finale in Rotterdam amper aan te pas tegen Monfils, die zijn titel eenvoudig prolongeert in twee sets met 6-2, 6-4.

Uit de tent lokken

De Fransman weet precies hoe hij Auger-Aliassime uit de tent moet lokken. Monfils besluit rustig achter de baseline te blijven staan om alle ballen van Auger-Aliassime terug te brengen. Al moet hij ervoor op de verhoging naast de baan springen, zoals in de eerste set gebeurt als Auger-Aliassime in de problemen is tijdens zijn opslagbeurt. Op het derde breakpoint voor Monfils op 2-1 smasht de Canadees een bal in de hoek. De Fransman loopt bijna een ballenjongen omver en springt op de verhoging naast de baan om er nog bij te kunnen, maar het mislukt. Het punt gaat naar Auger-Aliassime. Maar hij weet: Monfils haalt bijna alles. Al moet hij er een salto voor maken.

Het is Monfils ten voeten uit. De titelverdediger in Ahoy staat te boek als een clown, maar de show is net zo goed een strategie. Tegenstanders weten niet goed wat ze kunnen verwachten. Zo lijkt Monfils het fysiek zwaar te hebben – hij had eerder in de week geklaagd over koorts – maar daar is tijdens de rally’s niets van te zien. Al is zijn lichaam wel volgeplakt met sporttape. Monfils sprint en glijdt naar elke bal en wacht rustig tot Auger-Aliassime de fouten begint te maken met zijn forehand.

Tienersensatie

De verdedigende insteek van de Fransman werkt uitstekend. De tienersensatie van Ahoy wordt zo gedwongen om meer risico te nemen, en die ballen eindigen veel te vaak buiten de lijnen. Pas op matchpoint tegen gaat het beter lopen en lijkt Monfils fysiek echt last te hebben.

Na zijn titel in Montpellier kwam Monfils direct naar Ahoy, maar hij zegt zich niet goed te hebben gevoeld. Op het moment dat Monfils de wedstrijd uit kan serveren op 6-2, 5-2, heeft hij het ineens zwaar. Tussen de punten door leunt Monfils puffend op zijn racket.

De jonge Canadees ziet zijn aanvallende ballen eindelijk wel binnen de lijnen vallen en breekt terug, waarna het publiek opveert vanaf de stoel. Het is eindelijk een wedstrijd. Maar dat duurt niet lang, want Monfils maakt het in zijn volgende opslagbeurt op 5-4 wel af.

Met de overwinning in Rotterdam prolongeert de Fransman na zijn titel in Montpellier ook zijn titel in Ahoy. Het is zijn tiende ATP-titel en zijn zevende op een verharde indoorbaan.

Monfils heeft grote plannen voor dit jaar. Hij wil zijn beste ranking als nummer zes van de wereld verbeteren. ‘Ik wil vijfde staan, en in de finale van een Masters 1000-toernooi staan. De droom is om een grandslamtoernooi te winnen. Daar speel en train ik nog voor. Misschien heb ik op een dag het geluk om te winnen.’

Aansprekend

Toernooidirecteur Richard Krajicek was blij dat er met de finale tussen Monfils en Auger-Aliassime toch nog twee aansprekende spelers in de eindstrijd stonden. Omdat alle favorieten voor de titel vroegtijdig verloren, dreigde het toernooi wat treurig te eindigen. Maar ondanks het ontbreken van toppers als Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic kwamen er toch nog 108.000 mensen tennis kijken.

De fans konden zien hoe het jonge talent Auger-Aliassime zich had ontwikkeld. Krajicek gaf hem twee jaar geleden een wildcard, zodat hij de kans had zich met de wereldtop te meten. Dat pakte goed uit. De nummer 21 van de wereld is nu met 19 jaar de jongste speler in de mondiale top-25.

Auger-Aliassime liet met zijn aanvallende powertennis in Ahoy zien dat hij een grote belofte is. Hij moet alleen nog finales leren winnen. Vorig jaar haalde de tiener maar liefst drie ATP-finales, maar hij verloor ze allemaal. Misschien helpen de troostende woorden van Monfils aan het net. Als het een kwestie van geduld is, gaat het hem ook een keer lukken.