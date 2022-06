Showman en leider Liemarvin Bonevacia is nog lang niet klaar met de 400 meter

Leemarvin Bonevacia, specialist op de 400 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het was Bonevacia ten voeten uit toen hij vorige zomer voor de camera van de NOS het beeld in kwam paraderen, nadat hij met drie ploeggenoten olympisch zilver op de 4x400 meter estafette had veroverd. Shirtloos, met zonnebril op, liep hij met de schwung van een winnaar voorbij. Even later, voor de microfoon, betuigde hij zijn dank aan iedereen die hem geholpen had. En de plek waar dat gebeurd was: ‘I love you, Papendal!’

‘Liemarvin is Liemarvin. Hij doet zijn best en doet er een beetje show erbij. Dat laatste zie je mij niet doen’, zegt Churandy Martina, net als de 33-jarige Bonevacia afkomstig van Curaçao. Afgezien van het showelement lijken de twee op elkaar, vindt de 100-meterloper. Hij is net zo’n doorzetter, net zo’n positieve denker en net zo’n professional als de 37-jarige Martina. ‘Hij geeft nooit op.’

Toch scheelde het niet veel. In 2019 verliet Bonevacia Nederland en volgde zijn trainer José Ludwig Rubio naar Bahrein, waar de Dominicaan bondscoach werd. Het werd geen succes. Toen de Spelen van Tokio vanwege corona werden uitgesteld zag Bonevacia het niet meer zitten. In september 2020 was hij voor internationale wedstrijden in Doha en had daardoor net de geboorte van zijn kind gemist. Hij was klaar met atletiek, besloot hij.

Toch bleef het knagen. Op het strand van Qatar zette hij de voors en tegens op papier. Het lijstje met argumenten om te stoppen was het langst, maar wat op het andere vel stond woog zwaarder. ‘Ik voelde in mijn hart dat ik nog niet klaar was.’

Hij keerde terug naar zijn hotelkamer, waar hij prompt werd gebeld door Charles van Commenée, hoofdbondscoach bij de Atletiekunie. Hij vroeg Bonevacia om terug te keren naar Papendal en vertelde hem dat hij zijn A-status, met bijbehorend topsportstipendium, zou terugkrijgen. De hardloper zag dat telefoontje als een teken. Hij moest doorgaan.

Teamgevoel van Papendal

Op Papendal kwam hij in de selectie van bondscoaches Laurent Meuwly en Bart Peters, die een sterk groepsgevoel voorstaan. Deel uit te maken van een groter gemotiveerd geheel was een ongekende weelde voor Bonevacia. Zeker afgezet tegen zijn trainingssituatie van tien jaar geleden.

In 2012 studeerde Bonevacia business administration en marketing in Puerto Rico. Hij volgde aan de universiteit een atletiekprogramma. Hij stond er, ondanks de trainingsmaten op zijn college, in feite alleen voor. ‘De anderen liepen 48, misschien 47 seconden op de 400 meter. Ik had toen al 45,6 gelopen.’

Talent had hij genoeg en hij plaatste zich voor de Olympische Spelen van Londen (2012). Daar liep hij onder de neutrale olympische vlag. De Nederlandse Antillen waren als land opgeheven dus daarvoor uitkomen kon niet meer. Hij had ook voor Nederland mogen lopen of als neutrale atleet, maar vond dat te vroeg. ‘Curaçao ondersteunde me en ik wilde dat traject afmaken.’

De Spelen van Londen eindigden voor Bonevacia in de halve finale. Ook vier jaar later in Rio de Janeiro, nu onder Nederlandse vlag, was dat zijn plek. Maar in Tokio werd alles anders voor Bonevacia, die is vernoemd naar de Amerikaanse acteur Lee Marvin. Bij de aangifte van zijn zoontje wist vader Bonevacia niet meer precies hoe hij dat spellen moest, vandaar Liemarvin.

Het olympisch seizoen van vorig jaar was het beste uit zijn loopbaan. Hij werd in de winter met Jochem Dobber, Van Diepen en Angela Europees indoorkampioen op de 4x400 meter estafette en haalde individueel brons op datzelfde EK. In Tokio was hij de eerste Nederlander ooit die de finale op de 400 meter haalde. Hij werd achtste. En daarbovenop kwam de podiumplek met estafettelopers Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela . ‘Ik heb nog altijd geen woorden voor die zilveren medaille.’

Een voorbeeld

Volgens Meuwly is Bonevacia van groot belang voor de Nederlandse successen op de 400 meter. Hij is een leider, trekt de anderen mee, zegt de Zwitserse coach. Als er een belangrijke training op het programma staat, straalt de sprinter uit dat hij het serieus neemt. ‘Hij bereidt zich dan uitstekend voor, komt niet met de handen in de zakken de baan op, maar is gefocust.’ De jongere lopers volgen zijn voorbeeld.’

‘Ik wilde ook altijd met beteren trainen, waarvan ik kon leren, maar ik had die opportunity niet’, zegt Bonevacia, die maandag op de FBK Games de 400 meter loopt. Hij geniet ervan dat hij nu wel anderen helpen kan. ‘Ik ben de oudste en ik probeer ze te begeleiden om het goed te doen. Om scherp te zijn en geen fouten te maken.’

Aan stoppen denkt hij niet meer. Dit seizoen lonken de WK in Eugene en de EK in München. Verder in de toekomst zijn er de Spelen van Parijs. Stilstaan bij Tokio doet hij weinig. ‘Het is mooi wat in de verleden tijd is gebeurd, maar ik weet dat ik die medaille een beetje moet vergeten. Ik wil nog grotere doelen bereiken. Ik denk dat ik sneller kan.’