Shorttracktalent Poutsma moet een jaar in de wachtkamer zitten

Bij het NK shorttrack van afgelopen weekeinde konden de schaatsers zich bij bondscoach Jeroen Otter in de kijker rijden voor deelname aan het EK dat komend weekeinde in Dordrecht wordt betwist. Eén vrouw, Selma Poutsma, wist al zeker dat het EK er niet in zou zitten, hoe goed ze ook zou rijden.

De 19-jarige Poutsma kwam de afgelopen drie jaar uit voor Frankrijk, maar is sinds afgelopen zomer terug in Nederland, het land waar ze leerde schaatsen. De regels van de internationale schaatsbond ISU schrijven voor dat ze een jaar geen internationale wedstrijden mag rijden voordat ze weer voor Nederland uit mag komen. En dat is wel de bedoeling, zeker als het aan bondscoach Otter ligt. Hij wil maar wat graag Poutsma aan zijn selectie toevoegen. ‘Toen ze naar Frankrijk vertrok gold ze als hét shorttracktalent.’

Horizon verbreden

Poutsma, opgegroeid in Deil, vertrok in 2015 als 15-jarige gymnasiaste naar Font Romeu, een Frans Pyreneeëndorpje. Daar, op een paar kilometer van de Spaanse grens, is een sportinternaat waar ze de Franse variant van het vwo kon combineren met shorttrack. ‘Ik kon toen ook naar Jong Oranje en moest dan naar Heerenveen verhuizen. Dan zou ik niet echt in een klas met veel anderen terechtkomen.’ Dat wilde ze juist wel. Ze wilde haar horizon verbreden, niet alleen als sporter, maar vooral als mens.

De Franse schaatsbond had haar uitgenodigd. Die had de jonge rijdster een aantal keer op trainingskamp in Font Romeu bezig gezien en was onder de indruk. ‘Ze wilden me heel graag hebben omdat ze er zo weinig meiden hebben. Ik paste perfect in hun relayteam.’

Poutsma zag het helemaal voor zich. Ze zou Frans leren, haar school afronden en ondertussen met haar nieuwe ploeggenotes naar de Spelen van Pyeongchang gaan. Het eerste lukte, het middelste ook, het laatste niet. De Franse relayploeg eindigde net buiten de benodigde topacht in het wereldbekerklassement en Poutsma bleef thuis.

Nederlands paspoort

Het niet halen van de Spelen bleek een geluk bij een ongeluk, want hoewel ze een aantal jaar voor Frankrijk uitkwam, had ze de Franse nationaliteit niet aangenomen en had ze haar Nederlands paspoort nog. Het maakte de terugkeer naar Nederland een stuk eenvoudiger. ‘Daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik was alleen maar bezig met de droom om met zijn vieren op de Spelen te komen.’

Met het olympisch seizoen achter de rug en haar middelbare schooldiploma in juni op zak, keek Poutsma een verse toekomst in. ‘Ik wist van tevoren dat ik niet voorgoed naar Frankrijk zou vertrekken, maar ik had nooit verder gekeken dan de Spelen van 2018. Nu voelde ik dat ik thuis echt miste en het tijd was voor een nieuwe etappe.’

Ze pakte haar spullen en vertrok van de Pyreneeën naar Utrecht, waar ze sinds september Liberal Arts and Sciences studeert. Het shorttrack belandde op het tweede plan. ‘Ik heb de afgelopen jaren de grenzen opgezocht en soms mezelf voorbijgelopen. Nu wilde ik even de rem erop.’ Deels werd ze daar ook toe gedwongen omdat het internationale wedstrijdcircuit geen optie was.

Jaartje vrijaf

Otter had toen hij van haar terugkeer vernam direct laten weten dat ze welkom was bij de nationale ploeg, maar Poutsma, die als jeugdrijdster ook op de skeelers nationaal kampioen werd, sloeg het aanbod af. Ze vindt het niet erg om een jaartje vrijaf te hebben. ‘Ik wilde even een goed begin aan mijn studie maken. En ik geniet erg van mijn leventje aan de universiteit.’

De schaatsen borg ze niet helemaal op. Ze sloot zich aan bij de de regionale Utrechtse shorttrackselectie, waar ze onder oud-shorttracker Niels Kerstholt traint. Hij stond zondagmiddag langs de kant van de baan toen Poutsma het brons veroverde op het NK. Verrassend voor het publiek, maar ook voor haarzelf. ‘Ik wist pas op Oudjaarsdag dat ik mee mocht doen. We hadden het eerst aan de ISU voorgelegd of het wel mocht. Ik wilde niet de pineut zijn en tegen een schorsing aanlopen.’

Op advies van Kerstholt had ze het NK aangegrepen als ‘leermoment’, om weer even te voelen hoe het was om echt te racen. ‘Ik had niet echt nagedacht over de titel of een medaille. Het resultaat was boven verwachting.’

Bondscoach Otter zag de verrichtingen van Poutsma tevreden aan. Talent verloochent zich niet. Het vooruitzicht dat ze zich volgend jaar bij zijn ploeg zal voegen deed de bondscoach glimlachen. Dan moet het Utrechtse studentenleven niet te leuk blijken, laat ze doorschemeren. ‘Nu ik weer meer met schaatsen bezig ben, krijg ik er weer zin in, maar heb het ook naar mijn zin in Utrecht. Ik wil niet te ver naar voren kijken.’