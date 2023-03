Shorttracksters Xandra en Michelle Velzeboer: ‘Ik word liever tweede achter jou dan achter iemand anders’

Michelle ( links) en Xandra Velzeboer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze komen kort na elkaar de kantine van Thialf binnen druppelen: Xandra en Michelle Velzeboer. Ze delen sinds anderhalf jaar een appartement in Heerenveen. Daarnaast delen de jonge zussen ook een passie voor shorttrack en een studie: life science and technology aan de universiteit van Groningen.

Xandra (1.65 meter, 21 jaar) is in Nederland de voornaamste uitdager van drievoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting. Twee jaar geleden brak ze door met WK-brons op de 1.500 meter en won ze WK-goud met de aflossingsploeg. In Beijing kwam daar vorig jaar olympisch goud op de aflossing bij.

Michelle (1,63 meter, 20 jaar) maakt sinds dit seizoen deel uit van het nationale team onder leiding van coach Niels Kerstholt. Ze plaatste zich meteen voor de wereldbekerwedstrijden. Ze kende ook succes: bij de eerste wereldbekerwedstrijd won ze samen met Xandra goud op de teamaflossing.

Xandra, met witblonde krullen, is extraverter dan de introverte Michelle, die donkere haren heeft. Ze vullen elkaar vaak aan. Ze korten elkaars naam af naar ‘Xan’ en ‘Mies’ en delen hun perfectionisme en doelgerichtheid. Ze reageren deze middag, vooruitlopend op het WK shorttrack dat vrijdag in het Zuid-Koreaanse Seoul begon, op citaten van andere bekende topsporters over hun sportende familieleden.

Oud-Ajacied Perr Schuurs bij NOS Voetbal, broer van tennisster Demi en zoon van handballer Lambert: ‘Misschien spelen de genen erin mee. Maar ik denk eerder nog dat het de mentaliteit is. We weten allemaal dat je er hard voor moet werken. Dat heb ik geleerd van mijn zus en mijn vader.’

Shorttrack was geen verplichting voor Xandra en Michelle, toen ze gelijktijdig als 8- en 6-jarige hun eerste les kregen. Ze vonden het leuk. Leuker dan hockey, wat ze ook allebei deden. Maar zonder de interesse van hun vader Marc zouden ze waarschijnlijk nooit op shorttrack zijn gewezen. Lag er natuurijs, dan werd er geschaatst.

Marc is de derde uit de eerste generatie shorttrackers binnen het gezin Velzeboer, na de zussen Simone en Monique. Daarna komt broer Alexander, die nu assistent-trainer is bij de langebaanploeg van Jumbo-Visma. In de jaren tachtig en vlak daarna was het gezin uit het Zuid-Hollandse Oud Ade blikvanger in de shorttracksport.

Een topsportmentaliteit is ze automatisch meegegeven, denken Xandra en Michelle die in Culemborg opgroeiden. Als je ergens aan begint, maak je het af, leerden ze. Xandra: ‘Wat onze familie vooral meegaf is dat we er plezier in moeten houden. Maar als je een keer geen zin had in een training, dan konden we niet zomaar thuisblijven.’

Tegelijkertijd was het Marc die voorzichtig met ze omsprong. Hij zei: ‘Jullie hoeven nog niet zo hard te trainen als je jong bent. Er liggen genoeg jaren in het verschiet.’ Ze gingen in hun tienerjaren ook niet naar een speciale topsportschool. Michelle: ‘Daar ben ik blij mee, daar hou je vriendinnen aan over. Zeker omdat ons sociale leven nu vooral uit het nationale team bestaat.’

Tennisster Serena Williams in O, The Oprah Magazine over haar gewoonte alles te willen doen wat haar 1 jaar oudere zus Venus deed. ‘Mijn ouders lieten mij eerst bestellen in restaurants. Maar als Venus besteld had, wilde ik hetzelfde als zij had besteld. Het was zwaar voor me te stoppen met Venus te zijn en de persoon te worden die ik ben.’

Michelle herkent zich niet in de worsteling van Serena Williams. Ze wil niet alles hetzelfde doen als haar zus. Ze aarzelde juist of ze wel dezelfde universitaire studie moest kiezen als Xandra: ‘Ik wilde niet zo’n zusje worden dat precies hetzelfde doet.’

Haar besluit veranderde pas na een gesprek met haar tante. Monique Velzeboer, de tweede uit een shorttrackgezin van vier kinderen, kent het gevoel van het volgen van een oudere zus. Zij was ooit de succesvolste van het gezin. Ze schaatste bij de Winterspelen van 1988, toen shorttrack nog een demonstratiesport was, naar olympisch goud, zilver en brons. Zij besloot jaren terug niet aan geneeskunde te beginnen omdat haar zus Simone, de tante van Xandra en Michelle, dat al deed.

Michelle: ‘Monique heeft daar achteraf een beetje spijt van gehad. Ze zei tegen mij: ‘Doe wat je leuk vindt’. Dat ik voor deze studie koos, is een keuze voor mezelf.’

De jongste zus vergelijkt haar prestaties vaak met die van de oudere. ‘Doordat zij bij de WK junioren drie medailles had gewonnen, voelde ik dat ik ook een medaille wilde.’ Dat lukte precies een jaar geleden, met brons op de 500 meter. Dit weekeinde, bij de WK in Seoul rijdt Michelle de 1.500 meter en maakt ze deel uit van het aflossingsteam. Xandra komt uit op de 500 en 1.000 meter en de aflossing.

Eet Michelle ook hetzelfde als haar zus, zoals Serena Williams vroeger? Bij die gedachte moeten de shorttrackzussen lachen. Michelle: ‘Ik lust minder en krijg minder op. Xan eet alles. Als zij iets kiest zou ik daar niet mijn keuze door laten beïnvloeden. Wel kijk ik tegen haar op.’ Terwijl ze haar zus aankijkt: ‘Ik wil dat jij vindt dat ik goede keuzes maak.’

Oud-Ajacied Ryan Gravenberch, broer van voetballer Danzell, in de Volkskrant: ‘We praten veel over onze loopbaan, met mijn ouders en als broers onderling.’

Hun familie kent het gevoel van de nederlaag en snapt de euforie na een goede training, dus wordt er thuis veel over schaatsen gepraat. Logisch, vinden ze. Niemand die dat erg vindt.

Buitenstaanders, vaak oudere generaties, beginnen met enige regelmaat over hun beroemde achternaam. Het brengt geen extra druk mee. Michelle: ‘Toch leuk dat onze schaatsfamilie zo ver teruggaat? Xandra: ‘Mijn oma ging toen overal mee naartoe, maar laatst kwam ze bij mij kijken in Calgary, een plek waar zij al veel eerder was geweest dan ik. Dat is bijzonder.’

Het ongeluk van hun tante Monique, die in 1993 bij een val tijdens een shorttracktraining een dwarslaesie opliep en in een rolstoel zit, doofde de liefde voor de sport in de familie niet. Ze begrijpen elkaar, snappen wat topsport inhoudt. Bij een wereldbekerwedstrijd in Dordrecht zit bijna de hele familie Velzeboer op de tribune. Over het ongeluk wordt nooit gesproken, dat is ook voor hun tijd, zeggen Xandra en Michelle.

Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Michelle Velzeboer tijdens een training in Seoul, waar nu de WK wordt gehouden. Beeld Iris van den Broek / ANP

Op veiligheid wordt wel extra gelet. Xandra: ‘Wij dragen wel allebei een extra nekbeschermer, een soort coll buiten ons pak dat van snijvast materiaal is. Dat heeft mijn vader bedacht.’ Marc verzamelde speciale snijvaste stof en liet dat aan elkaar naaien. Xandra: ‘Als hij het gevoel heeft dat hij ongelukken kan voorkomen, gaat hij ermee aan de slag. Ik denk dat hij iets voorzichtiger is geworden door alles.’

Maar shorttrack is ook niet meer zo gevaarlijk als het was. De kussens langs de baan zijn verbeterd en shorttrackers dragen tegenwoordig meer en betere bescherming, zoals snijvaste kleding tegen het gevaar van vlijmscherpe ijzers. Xandra: ‘Het is geen ongevaarlijke sport, maar wel heel anders dan destijds. We zijn ook nooit belemmerd in onze keuze voor de sport. Of bang. Als je dat bent, kun je deze sport ook niet doen. Kun je jezelf niet de bocht ingooien met de snelheden die wij halen. En winnen.’

Ex-voetballer Frank de Boer in de Volkskrant over zijn broer Ronald: ‘Als speler kon ik Ronald verrot schelden. Bij de avondtraining in Qatar liep hij weleens te klooien. Dan verloor hij elke bal. Dan riep ik: als je geen zin hebt, verpest dan niet mijn avond. Rot lekker op. 30 seconden later was het alweer over, terwijl al die gasten dachten dat het nooit meer goed zou komen tussen ons.’

Er volgt een lach en een gedeelde blik. Xandra: ‘Wij schelden elkaar niet verrot. Maar je geeft natuurlijk makkelijker even een sneer naar je zus dan naar iemand anders. Je weet vooraf wat Frank de Boer ook zegt: na 30 seconden is het weer goed.’

Michelle: ‘Bij een ander weet je dat niet. Dan moet ik het wel goedmaken. Bij ons hoeft dat niet per se. Je bent zussen, uiteindelijk komt dat wel weer goed.’

Soms moeten ploeggenoten lachen om hun manier van communiceren. Ze kunnen kibbelen. Xandra: ‘Als jij bijvoorbeeld traag bent met iets uit de auto pakken. Dat vinden anderen dan weer grappig. Het zijn die kleine dingen waarmee we elkaar kunnen irriteren. Zussenliefde, hè?’

Olympisch schaatskampioen Michel Mulder, in de Volkskrant, over tweelingbroer Ronald: ‘Het mooiste is als we dan dezelfde tijd rijden en samen olympisch kampioen worden.’

De klok is in een shorttrackfinale niet van belang, maar er is met de aflossingsploeg een kans op gedeeld olympisch goud. Xandra: ‘Dat zou echt heel vet zijn. Het is niet zo dat ik daar elke dag aan denk, maar het is wel een doel.’ Bij de eerste wereldbekerfinale dit seizoen wonnen ze voor het eerst samen. Na afloop mochten ze elkaar een medaille omhangen. Xandra: ‘We zijn niet heel sentimenteel, maar het was wel heel leuk.’

De topsporttijd van hun vader, tantes en oom kennen ze alleen van verhalen. Vier gezinsleden in een sport, denken ze, dat was vast ingewikkeld. Xandra: ‘Het moet daar bij die vier nog een stuk lastiger zijn geweest.’ Tegen Michelle: ‘Als jij niet blij bent met je resultaat, vind ik dat vervelender dan bij een andere teamgenoot. Maar zij reden met vier tegelijk.’

Toch is het simpel als ze in een individuele finale naast elkaar komen te staan. Gelijktijdig zeggen ze: ’Dan is het ieder voor zich.’ Xandra, met een blik op haar zus naast haar: ‘Maar ik word liever tweede achter jou dan achter iemand anders, dat wel.’