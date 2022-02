Shorttracksters winnen olympisch goud op aflossing

Suzanne Schulting viert dat ze als eerste over de lijn is in de finale van de relay. Beeld REUTERS

Suzanne Schulting schreeuwt en slaat haar hand voor haar mond. Daarna volgt een groepsknuffel op de boarding van de shorttrackbaan in Beijing. Er valt wat te vieren. Onder aanvoering van Schulting, kampioene op de 1.000 meter, verovert Nederland goud op de aflossingswedstrijd bij de vrouwen, voor Zuid-Korea en China.

Het Nederlandse viertal met Schulting, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer was van tevoren de topfavoriet. Nederland is regerend wereldkampioen en was in de halve finale van afgelopen woensdag veruit de snelste. In hun race-aanpak toonden ze zich zelfverzekerd.

Het teamonderdeel over 3 kilometer, 27 ronden van 111 meter, was zoals altijd behoorlijk chaotisch van aard. Het publiek, uitsluitend inwoners van Beijing die op uitnodiging naar het Capital Indoor Stadium gekomen waren, was vanzelfsprekend op de hand van China. Ondanks een juichverbod lieten ze zich duidelijk horen.

Poutsma, die razendsnel starten kan, nam de eerste ronde voor haar rekening en nam onmiddellijk de koppositie. Die plek vraagt veel van kracht en uithoudingsvermogen, maar hield de Nederlanders ook uit de problemen. Het geduw en getrek vond achter hun ruggen plaats.

Met nog tien ronden te gaan kwam China even voorbij, maar Nederland herstelde en daarna nam Schulting afstand van het veld. De voorsprong werd door China wel weer gedicht, maar Velzeboer creëerde daarna opnieuw een gat en met twee ronden te gaan was Schulting vrij en verlost van wie dan ook om naar het goud te rijden. Op gepaste afstand volgden Zuid-Korea en Canada. De thuisrijders eindigden als vierde.

Ondanks hun favorietentrol reden de Nederlandse vrouwen in Beijing voor het eerst in de olympische shorttrackgeschiedenis in de relayfinale. Vier jaar geleden bij de Spelen in Zuid-Korea behaalde de Nederlandse relayploeg de derde plaats met Schulting, Van Kerkhof, Jorien ter Mors en Lara van Ruijven, die in 2020 overleed. Het brons behaalden ze toen dankzij de zege in de B-finale en twee diskwalificaties in de A-finale.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Nederlandse ploeg eindigde voor Zuid-Korea en Canada. Dat is onjuist, het moet zijn: Zuid-Korea en China.