Shorttrackster Velzeboer verovert wereldtitel op 500 meter

Xandra Velzeboer tijdens de kwartfinales van de 500 meter, eerder op de zaterdag. Beeld ANP / EPA

Het is de derde wereldtitel op rij voor een Nederlandse shorttrackster op de 500 meter. Lara van Ruijven veroverde als eerste Nederlandse shorttrackster de titel op de 500 meter in 2019. Twee jaar later nam Suzanne Schulting de titel over van de in 2020 overleden Van Ruijven. Schulting ontbreekt bij deze WK door een coronabesmetting.

Velzeboer nam het in de finale op tegen landgenote Van Kerkhof en tegen de twee Canadese shorttracksters Kim Boutin en Alyson Charles. Ze startte als derde en moest eerst haar landgenote passeren om het Boutin lastig te maken. Met een inhaalactie binnendoor ging ze ook voorbij de Canadese en liet die er niet meer langs.

De wereldtitel bij de mannen ging naar de Hongaar Shaoang Liu, die eerder ook de 1500 meter had gewonnen. Itzhak de Laat werd tweede in de B-finale.