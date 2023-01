Shorttrackster Velzeboer trilt even en dan is de 500 meter al voorbij: valse start

Xandra Velzeboer tijdens de eerste dag van de EK shorttrack. Beeld ANP

Met haar hoofd gebogen, de ogen op het ijs gericht, rijdt Xandra Velzeboer naar de rand van de ijsbaan. Ogenschijnlijk rustig doet ze de witte beschermers om haar ijzers en stapt van het shorttrackijs. Ze kan het niet geloven: haar 500 meter is voorbij, nog voor deze begonnen is. Vals gestart, oordeelt de starter. Van een treffen met Suzanne Schulting zal het op de kortste afstand niet komen op de EK in Gdansk.

Uren later, als de andere onderdelen van de openingsdag van de EK zijn geweest, kan Velzeboer er eigenlijk nog steeds niet over uit. Ze was zich tijdens de start in de eerste ronde van het shorttracktoernooi van geen kwaad bewust. ‘De Kroatische naast mij bewoog, daar reageerde ik op’, zegt ze.

De startprocedure bij het shorttracken is onverbiddelijk. Wie een valse start maakt, krijgt geen tweede kans en wordt onmiddellijk gediskwalificeerd, zonder aanziens des persoons. Velzeboer mag regerend wereldkampioen op de 500 meter zijn en sinds begin november met 41,416 wereldrecordhoudster, maar op coulance hoeft ze niet te rekenen. ‘Ja, dit is wel klote.’

Protest

Het protest van KNSB haalt niets uit. De scheidsrechterlijke beslissing blijft staan. Protesten halen in het shorttrack sowieso zelden iets uit. Maar Velzeboer houdt vol: zij was niet de eerste die bewoog. ‘Ik heb het meerdere keren teruggekeken, maar nog steeds denk ik: hoe kan dit? Ik ben het er echt niet mee eens.’

Wie de beelden goed bekijkt, ziet dat de Kroatische Valentina Ascic eerder vertrekt van de startstreep dan Velzeboer. Maar er is vlak daarvoor ook een heel lichte beweging bij Velzeboer. Een rilling, veel meer is het niet, maar het is genoeg voor de jury. Hetzelfde geldt voor de Britse Holly Hoyland, die tegelijk met Velzeboer wiebelt en ook gediskwalificeerd wordt. Ascic wint de heat.

Op geen ander shorttrackonderdeel is de start zo belangrijk als op de 500 meter. De eerste vier passen bepalen grotendeels het verloop van de race over 4,5 ronden. Anders dan op de langere afstanden speelt tactiek er nauwelijks een rol. De sprint draait om pure snelheid. Kans om in te halen is er bijna niet. Wie als eerste de bocht induikt, heeft de beste kans om te winnen. Daarom staan de shorttracksters bij de start op scherp.

Een fel begin was nu helemaal niet nodig. Dat weet de teleurgestelde wereldkampioen zelf ook. ‘In principe kom ik de voorrondes zonder problemen door.’ Velzeboer, die dit seizoen tweemaal een wereldbekerwedstrijd won, moest het opnemen tegen rijdsters die op mondiaal niveau niet eens welkom zijn of er niet aan te pas komen. Met haar explosiviteit en souplesse had ze een slechte start eenvoudig kunnen compenseren.

Zelfs als dat was mislukt, had ze nog een kans gehad op de finale. Dit seizoen zijn de herkansingsrondes teruggekeerd in het shorttrack. Die bieden een achterdeurtje naar het hoofdtoernooi voor degenen die de voorrondes niet zijn doorgekomen. Voor gediskwalificeerde rijders is die sluiproute er niet. Velzeboer kan zich er niet meer tussen wurmen.

Duel met Schulting

De verwachting was dat de EK bij de vrouwen zou uitlopen op een duel tussen de 21-jarige Velzeboer en de 25-jarige Schulting, met afstand de succesvolste Europeanen van dit en vorig seizoen. Op papier heeft tweevoudig olympisch 1.000-meterkampioene Schulting de beste uitgangspositie. De 1.000 en 1.500 meter kennen voor haar geen geheimen, maar in de kortste afstand wil ze zich nog wel eens verslikken. Velzeboer is juist op de sprint wat trefzekerder.

Over de onderlinge concurrentie lieten beide shorttracksters zich in de aanloop naar de EK in diplomatieke termen uit. Ze stelden alleen met zichzelf en niet met anderen bezig te zijn. Dat ze voor elkaar op het ijs van de Hala Olivia tegenstanders zijn als voor ieder ander.

Met de uitschakeling van Velzeboer op de 500 meter heeft Schulting een grotere kans om dit weekeinde op alle individuele nummers de Europese titel te pakken. Dat deed ze bij de laatste twee edities, in 2020 en 2021, ook. Zij weet hoe belangrijk zo’n openingsdag met uitsluitend voorrondes op een titeltoernooi is. ‘Het is doorkomen. Je moet het op safe spelen tot aan de finales.’ Dat lukt voorbeeldig en dus heeft ze ‘een lekker dagje’ gehad.

Nadat Velzeboer onthutst van het ijs is gestapt, moet ze zich voorbereiden op de voorrondes van de 1.000 meter. ‘Het was heel moeilijk om de knop om te zetten’, geeft ze toe. Dat lukt wel, net zoals ze eerder op vrijdag met overmacht haar heat op de 1.500 meter heeft gewonnen. Als het aan Velzeboer ligt, zal het niet zover komen dat Schulting alle prijzen pakt in Gdansk. ‘Mijn hoop is nog niet vervlogen. Op de 1.000 en 1.500 meter maak ik ook kans.’