Shorttrackster Suzanne Schulting behaalt eerste Europese titel

Suzanne Schulting heeft voor het eerst in haar loopbaan de Europese titel behaald. De Nederlandse shorttrackster deed dat zondag in Sportboulevard Dordrecht, waar ze op indrukwekkende wijze de afsluitende 3000 meter won. Schulting reed vijf ronden voor het einde weg bij de concurrentie en haar voorsprong kwam niet meer in gevaar.