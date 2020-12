Shorttrackkampioen Schulting verrast zichzelf met WK-tickets langebaan

Schulting na afloop van de 1.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Op dat moment weet ze nog niet of het genoeg is voor een ticket op de WK afstanden. Specialisten Jutta Leerdam (21) en Jorien Ter Mors (31) waren al rapper, Femke Kok (20) en Ireen Wüst (34) moeten nog rijden en er zijn slechts drie startbewijzen. Schulting kijkt in spanning toe langs de rand van de baan en veert op zodra haar concurrenten over de finish komen. Kok (1.14,10) en Wüst (1.14,32) komen niet aan haar tijd en ze drukt een kushandje richting de camera.

‘Niet normaal. Bijna een seconde van je persoonlijk record afsnoepen’, glundert Schulting na haar 1000 meter. ‘Dat gebeurt normaal gesproken alleen bij de pupillen of junioren.’ Zondag had ze op de 500 meter ook al zes tienden van haar persoonlijk record afgehaald. Ze finishte in 37,71 en veroverde achter Femke Kok en Jutta Leerdam het derde WK-ticket. Dat kwam als een enorme verrassing omdat ze, naar eigen zeggen, alleen kwam om in te rijden voor de 1000 meter. ‘Voor het eerst sinds mijn olympische titel van 2018 bij het shorttrack stond ik met mijn bek vol tanden.’

Schulting is regerend olympisch en wereldkampioen bij het shorttrack, maar weet dat ze ook talent heeft voor langebaanschaatsen. In de jeugd werd ze al eens Nederlands kampioen en nu door de coronapandemie een gat is geslagen in de shorttrackkalender, heeft Schulting tijd over om langebaanwedstrijden te rijden. ‘Het is jammer dat er zoveel shorttrackwedstrijden zijn geschrapt, maar het langebanen is een goed alternatief.’

Eind november deed ze al mee aan het NK sprint en presteerde met een derde plek boven verwachting. Daarna ging de focus weer volledig op het shorttrack, tot anderhalve week geleden. Toen kwamen de langebaanschaatsen weer uit de kast en begon Schulting aan haar voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi van dit weekend.

Er volgde dus twee persoonlijke records, twee tickets voor de WK afstanden en Schulting kwalificeerde zich zich voor het EK sprint. Toch is het nog maar de vraag of Schulting bij dat toernooi aanwezig zal zijn. Het EK sprint vindt plaats op 16 en 17 januari, een week voor het EK shorttrack in Gdansk. ‘Iedereen kan wel aanvoelen dat een EK sprint niet de meest ideale voorbereiding is op het EK shorttrack en uiteindelijk word ik afgerekend op mijn shorttrackprestaties’, vertelt Schulting.

Knoop doorhakken

In samenspraak met coach Otter zal Schulting de knoop doorhakken. ‘We gaan rustig kijken, ook naar de eisen die de Internationale Schaatsunie stelt’, vertelt Otter die daarmee doelt op de bubbels die in januari worden opgetuigd in Heerenveen en Gdansk. De schaatsers moeten zich tien dagen van tevoren melden in de bubbel, terwijl beide toernooi binnen een week worden gehouden. ‘We weten niet of het is toegestaan om vanuit de ene bubbel naar de andere te reizen’, aldus Otter.

Ondertussen moet Jorien ter Mors afwachten wat haar oud-ploeggenoot Schulting gaat beslissen. Ter Mors werd tweede op de 1000 meter, zesde op de 500 meter en eindigde als vierde in het sprintklassement. Daardoor staat ze als eerste op de reservelijst voor het EK. ‘Als Suzanne zich afmeldt, ga ik gewoon rijden, maar dat moet ze zelf beslissen, ik heb daar niks over te zeggen’, aldus Ter Mors die wel hoopt dat ze snel duidelijkheid krijgt. ‘Hoe eerder hoe beter.’

Ter Mors zal nog even moeten wachten, ook omdat Schulting wil voorkomen dat ze in het vreemde coronaseizoen, met zijn vele onzekerheden, een overhaaste beslissing neemt. ‘Het zou vervelend zijn als ik me al heb afgemeld voor het EK sprint en dat daarna blijkt dat het EK shorttrack niet door kan gaan.’

De 500 en 1000 meter op de WK afstanden in februari gaat ze sowieso rijden, ook al is het WK shorttrack twee weken later in Dordrecht. ‘Dat bijt elkaar niet.’ Ze hoopt in Thialf op een podiumplaats, maar is vooral benieuwd hoe ze zich verhoudt tot rijdsters uit andere landen. ‘Het wordt mijn eerste internationale wedstrijd op de langebaan. Ik ben heel benieuwd.’

Of de coronapandemie en de lege shorttrackkalender van dit jaar er uiteindelijk voor gaan zorgen dat Schulting definitief de overstap maakt naar het langebaanschaatsen, zal de toekomst moeten uitwijzen. ‘Voorlopig liggen er voor mij nog genoeg uitdagingen in het shorttrack, maar het kriebelt zeker na dit weekend.’