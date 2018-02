Shorttrackers veroveren onverwacht brons in aflossingsfinale - uniek dubbelsucces voor Ter Mors

Voor Ter Mors, die op de Spelen in Zuid-Korea al goud won op de 1.000 meter bij het langebaanschaatsen, was het een gedroomd afscheid in haar laatste optreden als shorttracker. En bovendien een unieke prestatie. Ze is de eerste vrouw die medailles wint in twee verschillende sporten op dezelfde Winterspelen.



Mogelijk kan de Tsjechische Ester Ledecka Ter Mors evenaren. Zij won al heel verrassend het goud op de super-G bij het alpineskiën en komt nog in actie als snowboardster op de parallel reuzenslalom.



De Twentse Ter Mors gaat zich vanaf nu volledig toeleggen op de lange baan, met in het gelukkige bezit van een bronzen medaille op de schaatsdiscipline waarin ze jaren actief was.



De equipe van bondscoach Jeroen Otter reed een ijzersterke B-finale. De schaatssters namen vanaf de eerste ronde de leiding en stonden deze niet meer af. De zege kreeg extra cachet door de tijd van 4.03,471, een wereldrecord.