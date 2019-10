Shorttrackers trainen dankzij raketmotor op ‘hoogte’ in Heerenveen

Assistent-bondscoach Pieter Gysel ontwikkelde een raketmotortje dat de schaatsers tijdens de trainingen op hun rug dragen, zodat ze meer vaart maken en op die manier vanzelf hun techniek aanpassen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Al langere tijd vroeg Jeroen Otter, bondscoach van de shorttrackers, zich af hoe hij zijn schaatsers tijdens trainingen in Heerenveen alvast kon laten wennen aan de snellere hooglandbanen in Amerika? Die vergen, door de lagere luchtweerstand, een aanpassing van de techniek van zijn pupillen. Maar hoe die omstandigheden op vijf meter onder zeeniveau te creëren?

De oplossing kwam van zijn Belgische assistent Pieter Gysel, ingenieur van huis uit. Hij ontwikkelde een raketmotortje dat de schaatsers tijdens de trainingen op hun rug dragen, zodat ze meer vaart maken en op die manier vanzelf hun techniek aanpassen. De innovatie werd gisteren in Thialf, bij de aftrap van het shorttrackseizoen, vol trots gepresenteerd.

Volgens Otter is het motortje, een zogeheten Jet Engines, goed voor een snelheid die 2 à 3 procent hoger ligt dan de schaatsers normaal halen, omgerekend in tijd: een paar tienden per rondje van ongeveer 9 seconden. ‘Dat lijkt misschien weinig’, zegt Otter, ‘maar voor atleten is het alsof ze in een nieuwe wereld terecht komen. Zonder dat ze er extra moeite voor te hoeven te doen.’

Kosten: 300 euro

De Jet Engine is de afgelopen maanden in stilte ontworpen. Op een rugschild dat gebruikt wordt door skiërs is een propeller van een miniatuurraket bevestigd, die met een stevige batterij wordt aangedreven. De motor zuigt lucht aan en spuit die er met grote kracht weer uit. Veel kostte het apparaat niet. ‘Misschien 200 of 300 euro’, aldus Otter.

De Jet Engines is vooral ontwikkeld voor aanstormende talenten, omdat zij niet gewend zijn aan de hoge snelheden op banen zoals die van Salt Lake City, waar de eerstkomende wereldbekerwedstrijden worden gehouden. Vandaar dat Sjinkie Knegt nog geen ervaring met het apparaat heeft, net zo min als Suzanne Schulting. De 0lympisch kampioen 1.000 meter: ‘Als ik harder wil, dan train ik met de mannen mee.’

Schulting noemde de uitvinding ‘echt weer een Jeroen-dingetje’. Otter kwam in het verleden wel vaker in het nieuws met spectaculaire innovaties of nieuwe trainingsvormen. Zo liet hij zijn schaatsers na een trainingskamp in de Pyreneeën eens alleen met een kaart en kompas naar huis fietsen, moest Jorien ter Mors bij wijze van revalidatie niet schaatsen, maar wandklimmen en ontwikkelde hij een schaatspak vol sensoren, dat hem waardevolle informatie gaf over de ideale houding van zijn pupillen.

De introductie van de Jet Engine kende in het begin nog wat kinderziektes. Zo vloog een paar maanden geleden het motortje in de brand, omdat schaatsers de verkeerde kleuren stekkers in het contact deden, waardoor er kortsluiting ontstond. Begin deze week bleek Friso Emons het apparaat achterstevoren op zijn rug te hebben gemonteerd. Zo ging hij tot zijn verbazing niet sneller, maar juist veel langzamer dan normaal.

Bladblazer

Ondanks de aanloopproblemen is proefkonijn Emons, die in het team inmiddels ‘The Rocketman’ wordt genoemd, zeer te spreken over de vinding van zijn coach. ‘Er komt een andere druk op je benen. Daardoor moet je ook anders schaatsen Als je die techniek hier al kunt uitvoeren, hoef je er daar, op hoogte, niet meer aan te wennen.’

Met nog 850 dagen te gaan tot de Spelen in Peking broedt Otter op nog meer innovaties op het gebied van materiaal. Zo was hij donderdag in Thialf ook druk in de weer met een bladblazer. Het doel daarvan is om de schaatsers te helpen bij de start.

‘In sporten waarbij je snel weg moet zijn, heb je een bepaalde valbeweging’, legde hij uit. ‘Als je die niet durft door te zetten omdat je te vroeg je voet neerzet, beperk je jezelf. Hoe kun je nou iemand dwingen die zich daar niet comfortabel bij voelt? Precies, door hem even een duwtje in de rug te geven. Ik geloof nu al dat die bladblazer ons gaat helpen.’