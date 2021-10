Shorttracker Suzanne Schulting zoekt het tactische duel en slikt een nederlaag: ‘Dit is ook weleens goed’

Suzanne Schulting probeerde zich in Japan expres door het veld heen te knokken om weer vertrouwd te raken met het duw- en trekwerk. Beeld AP

Het was een gek gezicht om Suzanne Schulting rondenlang in de staart van het groepje te zien zitten tijdens de finale 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd shorttrack in het Japanse Nagoya. Normaal neemt ze in haar races vroeg de leiding. Als ze die niet heeft, doet ze er alles aan om alsnog aan kop te komen. Nu wachtte ze.

Pas met nog twee ronden van 111 meter te gaan zette ze aan. Ze schoof van plek drie naar plek vier. Wilde nog een plekje opschuiven, maar werd vakkundig geblokkeerd door Courtney Sarault uit Canada. Pas in de laatste ronde brak ze met moeite door naar de derde plek om in de laatste meters haar schaats voorbij die van Xandra Velzeboer te steken voor zilver. Winnares Kristen Santos was al buiten bereik.

In de halve finale was Schulting ook achteraan begonnen, met opzet. In de voorbereiding op de Spelen zoekt de regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen op aandringen van bondscoach Jeroen Otter expres obstakels uit. Ze is bevreesd het duw- en trekwerk te ontwennen, omdat ze vaak zo gemakkelijk van kop af wint.

Stressvol

‘Voor de halve finale keek ik Jeroen nog aan: gaan we dit echt doen?’ Ja, ze ging het echt zo aanpakken. De laatste drie ronden waren stressvol en eindigden na een botsing met de Russische Jekaterina Jefremenkova tegen het ijs. Ze werd door de jury alsnog aan de finale toegevoegd.

Daar startte ze op de vijfde positie en na een tik tegen Velzeboer functioneerde haar linker ijzer niet naar behoren. Desondanks bleef ze kalm, maar goud was onbereikbaar. Ze baalde ervan. ‘Ik heb nu eenmaal een bloedhekel aan verliezen’, zei ze. ‘Maar dit is ook weleens goed.’

Nagoya was de tweede stop in de wereldbekercyclus, waar de Nederlandse shorttrackers in het zwemstadion van de stad vijf medailles veroverden. De tegels waren bedekt met rubbermatten, maar de duikplanken maakten wel deel uit van het schaatsdecor.

Naast zilver en brons voor Schulting op de 1.000 meter pakte Itzhak de Laat zilver bij de mannen. Er er was ook nog tweemaal goud voor de ploeg van Otter. Schulting was de beste op de 1.500 meter op zaterdag, de vrouwenploeg won de aflossingskoers. In die laatste wedstrijd keek Schulting weer tegen een rijtje ruggen voor zich aan.

Een week eerder, bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Beijing, behaalde Nederland vier medailles. Goud was er voor Schulting op de 1.000 meter en de aflossingsmannenploeg, zilver voor de vrouwen- en de gemengde aflossingsploeg.

Goed begin

De equipe van Otter is daarmee het seizoen goed begonnen en dat is belangrijk want het zijn de wereldbekerwedstrijden die bepalen met hoeveel rijders de Nederlandse shorttrackers naar de Spelen in Beijing mogen. Twee van de vier zijn nu geweest, de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen (18-21 november) en Dordrecht (25-28 november) volgen nog.

De onderliggende rekenmodellen zijn wat ingewikkeld, maar als vuistregel geldt dat de Nederlanders met drie mensen in de top-30 van het wereldbekerklassement moeten eindigen om de maximale drie startplekken per afstand binnen te slepen. Na de twee wereldbekerwedstrijden ligt de Nederlandse ploeg op koers. ‘We staan er fantastisch voor’, zei Schulting.

Volgens bondscoach Jeroen Otter was ze net iets té uitbundig. ‘Prima’ is wat hem passender. ‘Deze weekends zijn een teken dat we het goed doen.’