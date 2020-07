Shorttracker Lara van Ruijven (27) overlijdt: de wereldkampioen die nooit haar titel zal verdedigen

Lara van Ruijven op de 500 meter in Sofia, Bulgarije, tijdens het wereldkampioenschap shorttrack in 2019, waar ze de wereldtitel pakte. Van Ruijven overleed vrijdag aan de gevolgen van een stoornis in haar immuunsysteem. Beeld International Skating Union

Bij Van Ruijven traden ernstige complicaties op, waaronder interne bloedingen, met name in de hersenen. Ze onderging verschillende operaties. Hoewel de artsen de afgelopen dagen de situatie onder controle leken te hebben, bleek genezing niet meer mogelijk.

Van Ruijven was met haar ploeggenoten van de nationale shorttrackselectie op trainingskamp in Font Romeu, in de Franse Pyreneeën. Ze had recent een schouderoperatie ondergaan en hoopte op de ijsbaan in het bergdorp weer de aansluiting te kunnen maken bij haar teamgenoten.

Surreëel

‘Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden’, liet bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie weten. ‘Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.’

Van Ruijven was goedlachs met altijd een twinkeling in de ogen. Grote ogen, die ze in het begin van haar carrière nog wel eens schuchter neersloeg, maar waar gaandeweg steeds zelfverzekerder werden. Net zoals ze op het ijs steeds meer bravoure liet zien.

Als 6-jarige was ze verliefd geworden op het shorttracken. Langebaanschaatsen, het eindeloos alleen rijden, dat vond ze maar niets. De interactie met de tegenstanders, het schuin hangen in de krappe bochten, dat trok haar. ‘Er komt meer bij kijken dan lomp hard schaatsen.’

Vaste waarde

Ze kon dat wel, lomp hard schaatsen, maar ze had ook gevoel voor de tactiek en techniek. Als 17-jarig talent verhuisde ze van Naaldwijk naar Heerenveen en werd lid van Jong Oranje. Drie jaar later werd ze opgenomen in de hoofdmacht van Jeroen Otter en groeide uit tot een vaste waarde in het nationale team, eerst als relayrijdster, later ook individueel.

Haar ontwikkeling ging in kleine stapjes, met soms een kleine terugval. Voor de Spelen van 2018 had ze nog even getwijfeld of ze haar sportloopbaan moest voortzetten. Ze had een minder jaar gehad en dagdroomde over een ander leven, met meer tijd voor haar studie rechten en voor andere zaken die zich moeilijk met het topsportbestaan laten verenigen. Maar ze hervond het plezier en haar vorm op het ijs.

Op de 500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht, februari dit jaar. Beeld International Skating Union via

Brons

In het olympisch seizoen werd ze opgestuwd door haar ploeggenoten. Door Suzanne Schulting, die op de 1.000 meter olympisch goud won in Pyeongchang en door Yara van Kerkhof die er zilver op de 500 meter pakte. Samen met Schulting, Van Kerkhof en Jorien ter Mors haalde Van Ruijven brons op de aflossing.

‘Laar’ moest een jaartje langer dan haar teamgenoten ‘Suus’ en ‘Yaar’ wachten op haar eigen individuele succes. Maar het kwam. Ze verraste tijdens het WK van 2019 in Sofia met de zege op de 500 meter. Ze was daarmee de eerste Nederlandse shorttrackster die individueel goud veroverde op een WK.

Lara van Ruijven (voor) en Carlijn Achtereekte (achter) komen aan bij de huldiging van de olympische sporters na de Winterspelen van Pyeongchang, 2018. Beeld ANP

Start

Niemand kon zo hard starten als de Naaldwijkse ‘powervrouw’. Als ze op de eerste startpositie stond, moest je van goede huize komen om nog voorbij haar te geraken. Haar vinnige passen door de eerste bocht en haar versnelling in de tweede bocht waren ongekend. En ze had het uithoudingsvermogen om de kleine vier ronden die daarna nog restten de koppositie vast te houden.

‘Mijn topsnelheid ligt hoger dan bij de anderen’, zei ze daar afgelopen februari over. Even ervoor had ze met veel machtsvertoon de 500 meter tijdens wereldbekerfinale in Dordrecht op haar naam geschreven.

Die wereldbekerzege had haar zelfvertrouwen voor het slot van het seizoen flink opgevijzeld, na een wat aarzelend begin van de winter. Ze had maar wat graag haar wereldtitel willen prolongeren bij het WK in Seoul in maart, maar dat kampioenschap werd geschrapt in verband met het coronavirus.

Zo bleef Van Ruijven wereldkampioen. En ze zal dat in de herinnering van velen blijven. Tot in de eeuwigheid wat hen betreft.