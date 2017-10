Shorttracker Knegt wint brons en verliest het zilver

De wedstrijden in Hongarije vormden de eerste internationale krachtmeting van het olympisch seizoen. Het was aftasten voor Knegt. 'Het is nog lang niet goed genoeg, maar het gaat in zo'n eerste weekend om het zoeken van wedstrijdscherpte en te bekijken hoe goed je in vorm bent.'



In de finale van de 1.500 meter nam Knegt het voortouw. Hij leek op weg naar de zege, maar in de laatste ronde werd hij gepasseerd door de Zuid-Koreanen Hyo Jun Lim en Dae Heong Hwang. De bronzen medaille was een opsteker voor de Nederlander, al bleef hij zoals altijd een tikje onderkoeld. 'Dat was degelijk, niet supergoed.'