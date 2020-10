Shorttracker Knegt vindt het onverantwoord om te schaatsen, maar doet het wel

Sjinkie Knegt tijdens de Shorttrack World Cup in Dordrecht, begin dit jaar. Beeld BSR Agency

De Invitation Cup, die vrijdag met voorrondes begint, is het traditionele begin van het shorttrackseizoen in Nederland. Doorgaans fungeert het als selectiewedstrijd voor de eerste wereldbekers van de winter. Nu die zijn afgelast, is het een op zichzelf staande wedstrijd met niet alleen Nederlandse schaatsers, maar ook delegaties uit Polen, België en Frankrijk.

In Thialf zijn maatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen. Het wedstrijdschema is ingekort, alle deelnemers worden van tevoren getest en de Nederlandse en buitenlandse deelnemers brengen zo min mogelijk tijd samen door, legt bondscoach Jeroen Otter uit. ‘Alleen op het ijs kom je ze tegen.’

Otter vertrouwt op de bevindingen van de medische staf van de KNSB, die in contact staan met NOCNSF, het RIVM en de GGD om de coronaregels zo nauwkeurig mogelijk na te leven. Volgens Knegt valt er op die regels nog wel wat af te dingen. ‘Volgens de GGD is shorttrack geen contactsport, maar ze zouden ze toch eens bij een wedstrijd moeten komen kijken.’

Knegt is niet de enige met bedenkingen in de ploeg, wel de meest uitgesproken. Suzanne Schulting snapt de kritiek van haar ploeggenoot, maar kijkt tegelijkertijd uit naar het wedstrijdweekend. ‘Ik vind het zo lastig. Ik vraag me ook af wat het nut is van deze wedstrijd, maar ik wil ook gewoon heel graag racen.’

Volgens Otter is dat het overheersend gevoel onder zijn shorttrackers. Niemand weet hoeveel wedstrijden er deze winter nog verreden zullen worden en dus staan ze te trappelen om in ieder geval deze te rijden. ‘Racen, dat is wat we willen.’

Het staat Knegt vrij om zich af te melden voor de Invitation Cup, maar zover wil de Fries niet gaan. ‘Als ze willen dat ik meedoe, doe ik mee. En als ik op het ijs sta, doe ik mijn best.’