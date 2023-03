Shorttracker Knegt neemt opnieuw bondscoach Kerstholt onder vuur

Sjinkie Knegt leidt in de finale van de 1.500 meter. De Fries pakte voor het laatst in 2018 een individuele WK-medaille. Beeld ANP

Blijdschap overheerst, zegt bondscoach Niels Kerstholt na afloop van de WK shorttrack in Seoul. Vijf van de negen WK-titels werden afgelopen weekeinde bemachtigd door Nederland, dat het sterkste shorttrackland ter wereld werd in het hol van de leeuw. Zuid-Korea presenteert zich al decennia als de shorttracknatie bij uitstek.

Het grootste deel van dit succes komt op conto van de Nederlandse vrouwen: goud op de 500, 1.000, 1.500 meter en de twee teamaflossingen. Voor de mannen was er alleen goud op de gemengde aflossing, het onderdeel wat gereden wordt door een team van twee vrouwen en twee mannen. Daarnaast pakt Jens van ’t Wout (21) brons op de 500 meter. Ander eremetaal bleef uit.

‘Dat is al jaren zo’, zegt Kerstholt. In 2015 werd Sjinkie Knegt de eerste Nederlander met een individuele allround-wereldtitel. Knegt bemachtigde daarna diverse individuele olympische- en WK-medailles, en won meerdere WK-titels met het aflossingsteam. Maar na een ernstig brandongeluk in 2019 is de 33-jarige Fries niet op zijn niveau van weleer gekomen. Zelf is Knegt overtuigd van zijn potentie, maar in Seoul was de vijfde plek op de 1.500 meter zijn beste klassering. Een mondiale medaille pakte hij in 2018 voor het laatst.

‘Jens van ’t Wout was op zich een goede kanshebber’, zegt Kerstholt, doelend op individueel succes. Van ’t Wout won dit jaar meerdere wereldbekerwedstrijden en nam met die resultaten de status van kopman van het team over. Een rol die jarenlang behoorde tot Knegt. ‘Maar dit is wel zijn eerste WK’, zegt Kerstholt over Van ’t Wout. ‘Dan zie je op elke afstand dingetjes gebeuren die misschien een beetje te maken hebben met zijn onervarenheid op zo’n toernooi. Er zat meer in, maar hij was ook eigenlijk de enige echte reële kanshebber op medailles, gezien zijn resultaten dit jaar.’

Op de aflossing voor mannen, het prestigieuze teamonderdeel, werd Nederland zaterdag uitgeschakeld in de halve finale na een verkeerde inschatting van Itzhak de Laat. De ervaren Fries dacht dat Nederland door een valpartij was uitgeschakeld en verscheen niet op tijd in de baan voor zijn wissel. Een fout die hem niet werd aangerekend.

Geen blad voor de mond

Wel deed Knegt vervolgens zijn beklag over de gang van zaken bij het team in het afgelopen seizoen. Het team is geen geoliede machine, meent hij. En dat wijt hij aan de samenstelling die het hele seizoen heeft gewisseld. De Laat sloot zich even later bij die woorden aan. Knegt, die nooit een blad voor zijn mond neemt, rekent dit bondscoach Kerstholt aan. Kerstholt beet op zijn beurt even later van zich af voor de camera van de NOS, met de mededeling dat de aflossing ook zonder Knegt kan worden gereden.

Juist Knegt en Kerstholt waren samen jarenlang succesvol op de aflossing, in een tijd waarin in het team niet gewisseld werd. Er was die jaren ook weinig keus. Alleen Knegt behoorde destijds op individuele nummers tot de top van de wereld. Maar met goed samenspel wist Nederland een succesnummer te maken en door te groeien naar individueel succes: een plan dat bedacht werd door de toenmalige bondscoach Jeroen Otter.

Otter ging een jaar geleden met sabbatical. Zijn plaatsvervanger Kerstholt wilde het afgelopen seizoen meerdere samenstellingen zien, om te weten welke potentie iedereen heeft. Het botst niet voor het eerst tussen de twee oud-ploeggenoten. Knegt deed vier weken geleden ook al zijn beklag over het trainingsschema van Kerstholt: dat zou niet zwaar genoeg zijn. Een standpunt waar Suzanne Schulting zich diplomatieker bij aansloot. De twee shorttrackers maken er geen geheim van dat ze Otter missen.

Maar of Otter terugkeert als bondscoach is zeer de vraag. Kerstholt is succesvol - zij het vooral bij de vrouwen - en voert de komende weken gesprekken met de KNSB over zijn toekomst bij de schaatsbond. In welke rol hij zichzelf ziet, heeft hij nog niet gezegd.