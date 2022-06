Sherida Spitse klaar voor 200ste interland: ‘Dit is het mooiste wat er is om te doen’

April 2022. Sherida Spitse in actie in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in Groningen. Nederland won met 12-0, Spitse scoorde 1 doelpunt. Beeld ANP

De vraag is nog niet eens afgemaakt of Sherida Spitse komt al met het antwoord. ‘Nee’, zegt de voetbalster resoluut. Ze voelt geen verschil met zestien jaar geleden toen ze nog maar 16 was. ‘Integendeel, ik voel me eigenlijk nog steeds fitter worden.’

Goed, ze moet wel een warming-up doen tegenwoordig, dat wil ze dan wel toegeven. Maar voor de rest merkt ze eigenlijk nog niet dat ze 32 is. Van een dagje extra rust wil de middenvelder ook nog niet weten. ‘Misschien is dat soms wel goed, maar het zit niet in mijn systeem. Ik wil altijd door.’

Zo heeft ze het altijd gedaan en zo is ze aan 199 interlands gekomen. Vanavond speelt ze haar 200ste als ze met Nederland aantreedt tegen Engeland, de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in juli.

Spitse is er niet de vrouw naar om zichzelf op de borst te kloppen. Ze vindt het wel ‘bijzonder’ en ‘mag van zichzelf’ er best trots op zijn, maar in één adem betrekt ze steeds ze haar teamgenoten erbij, zeker ook die uit het verleden. ‘Die generatie heeft heel veel gestopt in het vrouwenvoetbal en dat hadden we nodig om te komen waar we nu staan, om succes te hebben. Dat is wel iets moois, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.’

Debuut in 2006

Haar debuut was in 2006, ook in en tegen Engeland. Haar carrièreverloop laat zien hoe het vrouwenvoetbal sindsdien is geprofessionaliseerd. Sinds vorig jaar speelt ze bij Ajax, dat in 2006 niet eens een vrouwentak had, die werd pas in 2012 opgericht. Twee periodes speelde ze bij Twente, recordkampioen in het Nederlandse vrouwenvoetbal, dat haar twee keer zag vertrekken naar Noorwegen. In 2013 betaalde Lilleström SK een transfersom, een primeur voor een Nederlandse voetbalster. Toen ze zeven jaar eerder haar eerste interland speelde, zat ze nog in de B1 van VV Sneek.

‘Het was wel een pittige wedstrijd’, herinnert ze zich van haar debuut. ‘Ik dacht dat ik niet zenuwachtig was, maar op het veld merkte ik dat wel zo was. Ik was ook 16 en dan speel je je debuut in een best wel vol stadion.’

Op de tribunes in Charlton zaten bijna achtduizend toeschouwers, die Engeland met 4-0 zagen winnen. Spitse werd na 55 minuten gewisseld. ‘Ik werd best wel voor de leeuwen gegooid, maar dat vond ik ook wel mooi. Ik moest het wel even laten zien, het komt je niet aanwaaien.’

Vijf jaar geleden trof Nederland Engeland voor 30 duizend fans in Enschede in de halve finale van het gewonnen EK. De wedstrijd werd toen omschreven als de ‘echte’ finale. Engeland was een van de favorieten, maar Nederland won met 3-0. Mede dankzij Spitse, die twee ballen van de lijn haalde.

Op het EK ligt opnieuw de druk bij Engeland, waar de voetbalbond veel investeert in het vrouwenvoetbal. De FA plukte succescoach Sarina Wiegman weg uit Nederland om in eigen land de titel binnen te slepen. De wedstrijd tegen Nederland is een eerste graadmeter voor hoe de teams ervoor staan.

‘Maar je kunt er nu nog weinig over zeggen’, vindt de recordinternational. ‘Het kan vooraf heel goed gaan en tijdens een toernooi niet, maar je kunt ook juist in een flow komen. En wij hebben wel laten zien dat we echt een toernooiteam zijn.’

Parijs 2024?

Met 200 interlands klimt Spitse naar plek 25 in de internationale lijst van vrouwen met meeste interlands. Ter vergelijking: Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden Nederlands recordinternational (gedeeld 95ste internationaal). Vrouwen komen iets makkelijker aan hoge aantallen dan mannen, omdat ze minder wedstrijden bij hun clubs spelen en juist meer (oefen)interlands en toernooien. Het record is in handen van de Kristine Lilly met 354 wedstrijden voor de Verenigde Staten.

Dat aantal zal lastig te halen zijn voor Spitse, maar aan stoppen denkt ze nog lang niet. Ze is in gesprek over het verlengen van haar contract. ‘Ajax is mijn club en ik wil heel graag kampioen worden. Daarvoor kom ik naar clubs en dat is daar nog niet gelukt.’

Als het aan haar ligt, tekent ze ook meteen voor meerdere jaren bij. Ze heeft van voetbal haar werk kunnen maken. En dat blijft bijzonder, zeker voor iemand die opgroeide in een tijd dat dat voor vrouwen een hele verre droom was. ‘Dit is het mooiste wat er is om te doen.’

Aan de horizon lonken de Olympische Spelen in Parijs in 2014. Spitse miste in zestien jaar nauwelijks een interland, maar uitgerekend voor de Spelen in Tokio moest ze geblesseerd afhaken. ‘Het is natuurlijk mooi als dat nog een keer kan gebeuren’, zegt ze. ‘Leeftijd is een leeftijd, het is een getal. Het is hoe fit ik me blijf voelen en hoe leuk ik het blijf vinden. Je weet het niet, maar misschien kan ik nog wel zes jaar door.’